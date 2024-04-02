垃圾徵費｜試點酒樓：指定袋只能盛載7成滿　料每月需6000元購買

垃圾徵費「先行先試」計劃昨日起開始，設有14個試點。作為試點的其中一間酒樓稱，指定垃圾袋與酒樓用的中型垃圾桶不太配合，每個袋只能盛載7成滿，預料以後每月需花費6,000元購買指定袋。
新蒲崗的新光宴會廳是其中一個試點，酒樓經理陳鳳儀在電台節目說，指定袋與垃圾桶不太配合，以致倒垃圾時，整個垃圾袋向下墜，需要拉上來，加上要預留空位打結，每個袋只能盛載7成滿。陳鳳儀舉例若有酒席，需使用更多垃圾袋，希望政府改善指定袋的設計。另外，陳鳳儀表示同事仍在適應措施，由於仍未處理到廚餘回收問題，只能跟以往一樣，將廚餘連同其他垃圾棄置。她希望日後做好廚餘配套，但如果回收點太遠，員工未必願意拖一個240公升的垃圾桶外出回收，亦浪費人手。
私樓住戶憂增管理費
九龍城的私人住宅成龍居是另外一個試點，當區區議員吳寶強在同一節目上表示，部分住戶不清楚計劃的詳情，包括指定袋售價、銷售點、實施日期等，有居民擔心會增加管理費。住戶亦希望政府在區內增加廚餘回收點，甚至在大廈增加廚餘機。
深水埗的「三無大廈」亦是其中一個試點，社區組織協會副主任施麗珊說有居民不清楚安排，並因政府上門派發指定袋時不在家，未收到指定袋。她希望當局增加廚餘回收點及延長服務時間，方便上夜班的市民。有失明的聽眾致電節目表示，擔心日後未能分辨到指定袋及一般膠袋，亦難以處理廚餘問題，他希望政府提供上門收集廚餘服務。另有聽眾認為指定袋太昂貴，建議考慮降至半價。
議員倡為院舍人士提供津貼
今次試點包括私營安老院，立法會議員顏汶羽同意如完全豁免費用有違政策原則，不過綜援戶每月有10元津貼，院舍內則未必每人都領取綜援，建議向他們提供額外津貼，因為院舍較難減少尿片、口罩、敷料等垃圾量。