垃圾徵費｜試點酒樓：指定袋只能盛載7成滿　料每月需6000元購買

垃圾徵費「先行先試」計劃昨日起開始，設有14個試點。作為試點的其中一間酒樓稱，指定垃圾袋與酒樓用的中型垃圾桶不太配合，每個袋只能盛載7成滿，預料以後每月需花費6,000元購買指定袋。

新蒲崗的新光宴會廳是其中一個試點，酒樓經理陳鳳儀在電台節目說，指定袋與垃圾桶不太配合，以致倒垃圾時，整個垃圾袋向下墜，需要拉上來，加上要預留空位打結，每個袋只能盛載7成滿。陳鳳儀舉例若有酒席，需使用更多垃圾袋，希望政府改善指定袋的設計。另外，陳鳳儀表示同事仍在適應措施，由於仍未處理到廚餘回收問題，只能跟以往一樣，將廚餘連同其他垃圾棄置。她希望日後做好廚餘配套，但如果回收點太遠，員工未必願意拖一個240公升的垃圾桶外出回收，亦浪費人手。