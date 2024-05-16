垃圾徵費｜調查：78%受訪者同意押後實施　陳凱欣指「市民覺得被打劫銀包」應完善回收配套

垃圾徵費將在8月1日全面實施，但社會有不少反對意見。立法會議員陳凱欣進行的調查發現，多達78%受訪者同意押後全面落實垃圾徵費。陳凱欣同意政府不應在市民強烈不滿下「硬推」措施，應逐步擴闊先行先試範圍，繼而全面實施措施。
78%受訪者同意押後實施垃圾徵費
調查在4月30日至5月6日接獲959個回覆，68%人居於私人屋苑或資助出售房屋，20%人居於公共屋邨。調查發現58%人支持政府推動減廢回收，但同時有78%人同意延後落實垃圾徵費。當問及政府實施垃圾徵費的主要目的為何，47%人回答 「減輕垃圾堆填區的負擔」，21%受訪者認為政策是為了「增加政府庫房收入」，9%市民認為是「懲罰製造大量垃圾的市民」，調查認為反映政府在解說工作上仍然有很大的改善空間。
立法會議員不時進行問卷調查，陳凱欣指出以往不多受訪者會就開放式問題表達意見，但今次受訪者卻十分踴躍，大部分是批評措施，質疑措施以環保之名出師，卻沒有環保之實。而在問及垃圾徵費對受訪者的生活影響時，大量受訪者在「其他」一欄填上「擾民」的答案。陳凱欣認為調查釋出明確的警號，政府必須三思，不應以8月1日為「死線」。她形容「政府愈解說愈令市民搲頭」，建議政府善用 「先行先試」措施，逐步擴闊法例實施範圍，在配套較完善，例如有「綠在區區」及智能廚餘機的公共屋邨、屋苑先推行措施，在半年或1年後作檢討。她認為可讓市民適應措施，以免因誤解而累積怨氣，影響政府施政則得不償失，並不應再設置全面實施的「死線」。
有屋邨廚餘機只限居民使用
政府目標是今年8月在全港213個公共屋邨安裝超過700個智能廚餘回收桶，覆蓋全港約三分之一人口，但私樓區欠缺有關配套。例如深水埗海盈邨設有智能廚餘機，附近的居屋及私樓居民到該屋邨回收廚餘，有見廚餘機在短時間「爆滿」，最終廚餘機上貼出告示指只供該屋邨使用。陳凱欣對此認為環保回收不應分階層，造成市民間不必要的矛盾，市民想回收廚餘，但因缺乏配套予人感覺垃圾徵費「打劫緊銀包」。
深水埗區議員胡詩韻則表示，回收及減廢工作應該多管齊下，而現時卻令公眾感覺 「側埋一邊」。她舉例政策意義上是「污者自負」，但在回收配套不足下，令市民感到被懲罰。以全港最多座數、擁99座的私人屋苑美孚新邨為例，胡詩韻指居住人口約3萬多，但沒有智能廚餘機及「綠在區區」，每星期只有2日設置流動回收點，「每次排好長隊 」。她指美孚新邨有地方可設置「綠在區區」，但因樓底限制無法設立，建議當局至少在美孚新邨設置智能回收桶。
立法會議員管浩鳴表示在他接觸的人當中，所有人都對措施有意見，大家雖支持環保，但最大問題是回收配套不足。他直言政府不應太貪心地追求一步到位，應由教育及回收開始。如強迫市民，他聽過有市民指「好簡單，到時將廚餘沖落馬桶」，屆時只會輪到渠務署「頭痛」。對於有意見認為再押後實施會影響政府管治威信，管浩鳴反指有關民生的大小問題，聆聽市民意見而押後實施是好事，事實上今次推行得太倉卒。