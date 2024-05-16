垃圾徵費｜調查：78%受訪者同意押後實施　陳凱欣指「市民覺得被打劫銀包」應完善回收配套

垃圾徵費將在8月1日全面實施，但社會有不少反對意見。立法會議員陳凱欣進行的調查發現，多達78%受訪者同意押後全面落實垃圾徵費。陳凱欣同意政府不應在市民強烈不滿下「硬推」措施，應逐步擴闊先行先試範圍，繼而全面實施措施。

78%受訪者同意押後實施垃圾徵費 調查在4月30日至5月6日接獲959個回覆，68%人居於私人屋苑或資助出售房屋，20%人居於公共屋邨。調查發現58%人支持政府推動減廢回收，但同時有78%人同意延後落實垃圾徵費。當問及政府實施垃圾徵費的主要目的為何，47%人回答 「減輕垃圾堆填區的負擔」，21%受訪者認為政策是為了「增加政府庫房收入」，9%市民認為是「懲罰製造大量垃圾的市民」，調查認為反映政府在解說工作上仍然有很大的改善空間。 立法會議員不時進行問卷調查，陳凱欣指出以往不多受訪者會就開放式問題表達意見，但今次受訪者卻十分踴躍，大部分是批評措施，質疑措施以環保之名出師，卻沒有環保之實。而在問及垃圾徵費對受訪者的生活影響時，大量受訪者在「其他」一欄填上「擾民」的答案。陳凱欣認為調查釋出明確的警號，政府必須三思，不應以8月1日為「死線」。她形容「政府愈解說愈令市民搲頭」，建議政府善用 「先行先試」措施，逐步擴闊法例實施範圍，在配套較完善，例如有「綠在區區」及智能廚餘機的公共屋邨、屋苑先推行措施，在半年或1年後作檢討。她認為可讓市民適應措施，以免因誤解而累積怨氣，影響政府施政則得不償失，並不應再設置全面實施的「死線」。