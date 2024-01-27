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2024-01-27 18:29:37

垃圾徵費｜謝展寰指「守法先係最慳錢」 年內推廣廚餘機至所有公屋屋邨

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（資料圖片）

政府延後垃圾徵費實施日期至8月1日。環境及生態局局長謝展寰今日（27日）在電台節目中表示，政府無意在宣傳期間強調罰則，並指罰則不是為了嚇人，「慳錢唔用指定袋係唔聰明，守法先係最慳錢。」

「唔係想嚇人」

慳錢唔用指定袋係唔聰明，唔用膠袋捉到罰1,500夠你買兩年；四圍扔垃圾罰3,000夠買5年，守法先係最慳錢，我係咁講，唔係想嚇人。」

「垃圾徵費不是想收市民錢」

謝展寰在節目中重申，垃圾徵費不是想收市民錢，而是因為香港與外國在垃圾處理上有差距，香港須追上外國水平，相關指定膠袋錢會以「專款專用」方式，用在推行減費回收上，以建造綠色減費的回收文化。

6個月適應期內不檢控

也重申推後行的6個月適應期內，不會進行檢控，但亂拋垃圾任何時間及地方都不容許，並非代表適應期內可以讓市民可亂拋垃圾。

（資料圖片）

強調「聽」會造成錯誤信息

至於坊間一些實測指指定垃圾袋質量差，謝展寰特別指出網上有短片稱指定袋容易爛，但強調當實物推出後，是正正常常的垃圾袋，「啲人見到就冇乜問題、會放心。」他又強調，「睇同聽」差別很大，有時單憑「聽」會有許多誤解及不理解，會造成錯誤信息。

計劃年內將廚餘回收桶擴展

謝展寰續稱，家居垃圾有三分一是廚餘，當局已在部份大型商場及酒店推廣廚餘再生盒；亦正擴展回收桶，協助小型食肆回收廚餘，計劃今年內將「智慧廚餘回收桶」擴展至所有公共屋邨，有過千戶的私人屋苑可申請，較小型的屋苑可合租「智慧廚餘回收桶」。他又說，會在大型垃圾站放置廚餘回收設施，配套設施會隨市民習慣改變而不斷增加。

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