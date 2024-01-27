垃圾徵費｜謝展寰指「守法先係最慳錢」 年內推廣廚餘機至所有公屋屋邨

政府延後垃圾徵費實施日期至8月1日。環境及生態局局長謝展寰今日（27日）在電台節目中表示，政府無意在宣傳期間強調罰則，並指罰則不是為了嚇人，「慳錢唔用指定袋係唔聰明，守法先係最慳錢。」

「唔係想嚇人」

慳錢唔用指定袋係唔聰明，唔用膠袋捉到罰1,500夠你買兩年；四圍扔垃圾罰3,000夠買5年，守法先係最慳錢，我係咁講，唔係想嚇人。」

「垃圾徵費不是想收市民錢」

謝展寰在節目中重申，垃圾徵費不是想收市民錢，而是因為香港與外國在垃圾處理上有差距，香港須追上外國水平，相關指定膠袋錢會以「專款專用」方式，用在推行減費回收上，以建造綠色減費的回收文化。