垃圾徵費｜謝展寰稱訂立押後時間表是不負責任　強行落實會造成民意反彈

環境及生態局局長謝展寰回應有關垃圾徵費再延期的問題，他表示多個調查都指有達70%至80%的市民反對，認為如果強行落實會造成民意反彈，故決定停一停先思考改善現有計劃。他又認為訂立一個具體的實施時間表是一個不負責任的做法。
謝展寰今早（1日）出席商業電台的節目時，回應有關垃圾徵費問題。他表示在早前的試行計劃，衍生了很多問題。當中有最少2名清潔工向他表示，擔心會造成工作量及工時大增，以及帶來的法律責任問題，並指如果要落實執行，他們考慮轉行。謝指，有院舍向局方反映，日常有大量的尿片、棉花等的醫療廢物，落實有關計劃也無助減少他們製造的垃圾，反而增加營運開支。
欲增加廚餘回收量
謝表示，要落實有關計劃需要有兩個基本條件，當中包括考慮民情及市民的接受，還要讓公眾及有關工作人員可以容易執行。對於押後時間，謝稱訂出一個具體的時間表，不是一個負責任的做法。而他又認為，在今次事件讓市民對減廢及回收多了認知，多種的回收物品的回收量增加了40%，而廚餘的回收更增加了一倍，故會在今次之後讓市民繼續使用指定膠袋作分類回收，以及擴大回收的配套。
謝表示，之後會延長有關「綠在區區」的回收點開放時間，並會在全港增設廚餘回收桶，希望可以將回收量再增一倍。他預期大部份公屋將會每幢大廈都有最少一個回收桶，而單幢樓宇及「三無」大廈就未必能放置，並計劃派出流動車，在設立的100個收集點進行回收，還有在100個垃圾收集站設廚餘回收。謝又表示，環保署與食環署在研究於街市設立廚餘回收設置，方便附近居民及食肆。