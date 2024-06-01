垃圾徵費｜謝展寰稱訂立押後時間表是不負責任　強行落實會造成民意反彈

環境及生態局局長謝展寰回應有關垃圾徵費再延期的問題，他表示多個調查都指有達70%至80%的市民反對，認為如果強行落實會造成民意反彈，故決定停一停先思考改善現有計劃。他又認為訂立一個具體的實施時間表是一個不負責任的做法。

謝展寰今早（1日）出席商業電台的節目時，回應有關垃圾徵費問題。他表示在早前的試行計劃，衍生了很多問題。當中有最少2名清潔工向他表示，擔心會造成工作量及工時大增，以及帶來的法律責任問題，並指如果要落實執行，他們考慮轉行。謝指，有院舍向局方反映，日常有大量的尿片、棉花等的醫療廢物，落實有關計劃也無助減少他們製造的垃圾，反而增加營運開支。