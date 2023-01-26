垃圾徵費｜謝展寰：今年內推垃圾徵費 重新招標垃圾袋

垃圾徵費年內實行，市民須購買指定垃圾袋棄置垃圾。環境及生態局長謝展寰表示，去年收到的垃圾袋標書，均高於預期，將會於2至3個月內重新招標，確保今年內落實垃圾徵費。他指在推出徵費後，會繼續做好回收配套，包括成功在兩年內透過「綠在區區」，改變部分市民習慣，令更多下遊設施參與在回收工作中。他續指，現時市民對回收業的印象已經改變，並已調整合作回收商的合約，需將回收轉為有用、可出售的產品，增加回收業收入，亦有助下游回收業發展。

此外，香港目標2050年前達致運輸方面零碳排放，謝展寰希望在2027年年底將有約700輛電動巴士和3,000輛電動的士行駛。今年會在東涌、九龍塘和將軍澳興建高速充電器，年內亦會有首個油站轉型為電動車充電站。

謝展寰：開放電力市場致分拆過細及零碎 未必是好事

另外，兩電按年加幅分別達19.8%及45.6%，被指壟斷電力市場。環境及生態局長謝展寰表示，現時與兩電續簽的《管制計畫協議》仍有10年，直至2033年才會完結，指屆時會考慮不同開放市場的方式，認為如電力市場分拆過細及零碎，對本港未必是好方法，或因競爭者增加，導致投資大於需求，如到能源危機衝擊，可能導致電力公司倒閉，影響電力供應穩定。



謝展寰表示，香港並非大地方，如果將電力市場分拆得過於細小及零碎，中間每個環節都要求盈利，對於減電費，未必是最好方法。他指外國將發電廠及電網分拆出來，增加競爭者，各間電力公司加大總投資額，甚至大於需求，如市場受到能源危機衝擊，部分公司可能因此倒閉，影響電力供應穩定。