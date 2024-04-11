垃圾徵費｜謝展寰：先行先試計劃清潔工指工作量大增　食肆等經營成本上升

垃圾徵費計劃延至8月1日實施，立法會今日辯論相關的附屬法例。環境及生態局局長謝展寰交代正進行的「先行先試」計劃中，前線清潔工人已熟習流程，但大部分表示工作量大增而感到辛苦。當局亦觀察到食肆、商戶和院舍的經營成本增加，稍後會進行調查，以便具體掌握情況。

謝展寰表示在「先行先試」計劃的14個試點，已完全轉用指定垃圾袋，商場的指定袋使用率超過70%，公私營住宅和三無大廈住戶的參與率參差，由約20%至50%不等。謝展寰表示收費只是手段，推動減廢回收才是計劃的初心，當局了解坊間的擔心，作為負責任和以民為本的政府須確切了解政策的影響和執行問題，因此以「先行以試」計劃掌握整體情況，務實作下一步部署。