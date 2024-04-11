垃圾徵費｜謝展寰：先行先試計劃清潔工指工作量大增　食肆等經營成本上升

垃圾徵費計劃延至8月1日實施，立法會今日辯論相關的附屬法例。環境及生態局局長謝展寰交代正進行的「先行先試」計劃中，前線清潔工人已熟習流程，但大部分表示工作量大增而感到辛苦。當局亦觀察到食肆、商戶和院舍的經營成本增加，稍後會進行調查，以便具體掌握情況。
謝展寰表示在「先行先試」計劃的14個試點，已完全轉用指定垃圾袋，商場的指定袋使用率超過70%，公私營住宅和三無大廈住戶的參與率參差，由約20%至50%不等。謝展寰表示收費只是手段，推動減廢回收才是計劃的初心，當局了解坊間的擔心，作為負責任和以民為本的政府須確切了解政策的影響和執行問題，因此以「先行以試」計劃掌握整體情況，務實作下一步部署。
民建聯議員李慧琼擔心如果在8月推行計劃會引起混亂，令更多市民抱怨和投訴。她指計劃的用意十分良好，但市民關注社區回收設施，例如廚餘回收機嚴重不足，亦有商戶擔心增加營運成本。她指出社會經過廣泛討論垃圾徵費和回收議題後，提高了分類回收意識，當局可利用契機加強相關工作，包括可考慮強制回收。
狄志遠謝偉銓不支持擱置計劃
不過，亦有議員表明不支持擱置計劃。狄志遠表示政府在推行措施時表現力有不逮，執行細節破綻百出，面對社會質疑時回答笨拙，令好事變成壞事。但他指如果政府做不好這項環保工作，「地球係要埋單」，而政府如在面對困難時不能迎難而上，將嚴重打擊政府的管治威信。他建議政府重新部署，由易到難，制訂不同發展階段，為不同行業制定明確指引，及優化回收設施網絡。
至於建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓亦坦言對政府推行計劃的工作感到不滿。不過，他指正因為整個社會、立法會、各個業界在過去多年努力迎接計劃，去到現時「臨門一腳」，無論是官員或議員都應該迎難而上，協助市民適應及解決問題，不應決而不行、有法不依。他希望政府會汲取教訓及接納批評，在正進行的「先行先試」過程中，盡快做好宣傳解說工作及配套。