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2024-01-16 14:45:00

垃圾徵費｜謝展寰：向每名小學生派15公升指定垃圾袋　稱管理公司需「執手尾」非「包底」 (更新)

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垃圾徵費｜謝展寰：向每名小學生派15公升指定垃圾袋　管理公司需就垃圾徵費「執手尾」非「包底」

垃圾徵費｜謝展寰：向每名小學生派15公升指定垃圾袋　管理公司需就垃圾徵費「執手尾」非「包底」 (林靄怡攝)

垃圾徵費將於4月1日實施，環境及生態局長謝展寰表示，將向每名小學生派發15公升指定垃圾袋，以幫助垃圾徵費宣傳更入屋。他又說，管理公司需就垃圾徵費「執手尾」，但形容並非「包底」，重申住戶必須使用指定垃圾袋。謝展寰又指，非牟利活動可派發指定垃圾袋，但售賣點不可免費派發。

謝展寰今日聯同教育局副局長施俊輝，到油麻地街坊會學校出席垃圾徵費活動，他指學生都表示知道4月1日起實施垃圾徵費，屆時棄置垃圾需用指定垃圾袋。他續指，為鼓勵學生在學校獲取垃圾收費資訊，帶回家與家人分享，讓相關宣傳工作更「入屋」，環保署除會於未來一、兩個月，陸續向全港小學生派發一個15公升指定垃圾袋外，稍後亦會在中小學展示海報、橫額等宣傳刊物，以及透過電郵發放電子宣傳單張和短片等，讓學校編制相關綠色教育課程，令學生可更認識垃圾徵費和相關資訊。

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初期向公屋鄉郊三無大廈等派指定垃圾袋

謝展寰又稱，環保署昨日公布指定垃圾袋及標籤銷售網絡，當中涵蓋的超級市場、便利店、藥房、網上平台等，有關銷售點將在1月26日開始，慢慢銷售不同容量的指定垃圾袋和標籤，認為銷售點未來會不斷增加至起碼3,000個；而截至本月中，已收到約6,300個批量採購指定垃圾袋的申請，反映機構已開始做準備，相信申請會愈來愈多。至於未來會以公屋、鄉郊及三無大廈作宣傳重點，在實施初期向居民派發指定垃圾袋，但每月向每戶派發的數量不會多於30個，盼能協助居民養成減少垃圾和購買指定垃圾袋的習慣。

售賣點不能免費派發指定垃圾袋

至於免費派發指定垃圾袋和「包底」問題，謝展寰稱除售賣點不能免費派發、打折售賣，或作贈品送出外，免費派發指定垃圾袋並無問題。他重申，垃圾徵費目的是鼓勵每一個人為垃圾負責，當局不建議「包底」，惟垃圾車會像外國做法一樣，如果不符合要求便不會收，需管理處用大容量指定垃圾袋裝起，他形容管理公司是「執手尾」，而非「包底」。

垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖） 垃圾徵費｜一袋兩用零售點及非一袋兩用零售點（am730製圖）

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