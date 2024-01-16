垃圾徵費｜謝展寰：向每名小學生派15公升指定垃圾袋　稱管理公司需「執手尾」非「包底」 (更新)

垃圾徵費將於4月1日實施，環境及生態局長謝展寰表示，將向每名小學生派發15公升指定垃圾袋，以幫助垃圾徵費宣傳更入屋。他又說，管理公司需就垃圾徵費「執手尾」，但形容並非「包底」，重申住戶必須使用指定垃圾袋。謝展寰又指，非牟利活動可派發指定垃圾袋，但售賣點不可免費派發。

謝展寰今日聯同教育局副局長施俊輝，到油麻地街坊會學校出席垃圾徵費活動，他指學生都表示知道4月1日起實施垃圾徵費，屆時棄置垃圾需用指定垃圾袋。他續指，為鼓勵學生在學校獲取垃圾收費資訊，帶回家與家人分享，讓相關宣傳工作更「入屋」，環保署除會於未來一、兩個月，陸續向全港小學生派發一個15公升指定垃圾袋外，稍後亦會在中小學展示海報、橫額等宣傳刊物，以及透過電郵發放電子宣傳單張和短片等，讓學校編制相關綠色教育課程，令學生可更認識垃圾徵費和相關資訊。