垃圾徵費｜謝展寰：會考慮是否每幢大廈按量收費 環境局：現階段沒有任何傾向

垃圾徵費早前宣布再延期，環境及生態局長謝展寰今日(2日)出席電視節目，談及有關垃圾徵費。他表示，推行法例時，要有減廢文化配合，如果只側重於一方，可能會引起反彈；當局未來會考慮把垃圾徵費，費用計算方式由「每戶按量」改為「每幢大廈按量」，由住戶攤分費用。他表示，世界各地似乎未有採用每戶按量收費模式，如台北便是每幢大廈收費，以避免清潔工分辨住戶有無使用指定袋垃圾的麻煩，亦不用責上相關法律責任。

謝展寰指，多地方都不採用每戶收費，避免令不守法的人，將垃圾丟棄到公用地方。他指，香港只要有一、兩成人不守法，就會有幾十萬人亂丟垃圾，就會產生很大問題。 至於每幢大廈收費的做法，會否減低市民減廢的誘因。

業委會有誘因 建立減廢回收文化

謝展寰就認為，採用每幢大廈收費後，「唔肯減廢、製造較多垃圾既住戶，會被其他人認為不負責任」。他又認為，業委會會有誘因，思考如何減少垃圾費用，將有助建立減廢回收的文化。