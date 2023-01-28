垃圾徵費｜謝展寰：有信心能如期今年推出垃圾徵費

環境及生態局長謝展寰表示，將就垃圾徵費的指定垃圾袋製造合約重新招標，標書會刪去必須在香港設廠的要求，膠袋的回收物料比例亦會降低，並會取消必須有30日膠袋儲存量的規定，希望可以降低標價，有信心垃圾徵費可以如期今年推行。他又指，政府會著重宣傳教育，推行垃圾徵費時，不會設立一大隊執法團隊，希望透過建立社會風氣，改變市民的行為。

對於有環團指新標書刪去必須在香港設廠的要求，指定垃圾袋將未必使用本地廢膠轉化的原料，以致本地回收業將未能受惠，謝展寰指，當局已推出「中央收膠」的計劃，承辦商會將廢膠加工為原料，可確保廢膠得到妥善回收，也可加大下游回收設施的處理能力，因此指定垃圾袋在哪裏設廠已經不是關鍵。

謝展寰：年中提交草案提高亂拋垃圾和店舖阻街罰則

另外，謝展寰又表示，已完成提高亂拋垃圾和店舖阻街罰則的公眾諮詢，收到約1,600份公眾意見，絕大部分表示支持，會在今年年中向立法會提交修例草案。他又表示，會檢視讓食環署人員有更多權力，提升執法效率，包括考慮賦權食環署人員，沒收阻街的貨物，期望今年年中完成檢討工作。他又表示，當局展開行動以來，已清除約660個衛生黑點，並加強清潔約4,000個公眾地方，食環署和警方打擊店舖阻街的行動亦超過500次，不少人都表示街道比以往整潔。

對於政府計劃在將軍澳華人永遠墳場對出海面填海，將興建電力設施，謝展寰指，香港需要在2050年前達致「碳中和」，但本港有超過3分之2碳排放來自電力，而香港欠缺土地發展可再生能源，因此需要區域合作，加大由內地輸入電力的能力，他形容相關設施猶如一個「大插頭」，可輸入內地電力，對本港減碳、穩定電價和穩定電力供應都是重要一步。