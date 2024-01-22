熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-22 16:54:35

垃圾徵費｜網民問指定垃圾袋是否子彈打不穿？謝展寰：我哋係講緊一般垃圾袋啫

分享：
垃圾徵費｜謝展寰：網民問指定袋是否子彈都打不穿？　「我哋係講緊一般垃圾袋啫」

垃圾徵費｜謝展寰：網民問指定袋是否子彈都打不穿？　「我哋係講緊一般垃圾袋啫」

政府將於8月1日實施垃圾徵費，對於有網民質疑環保署發布的指定垃圾袋示範影片中，垃圾袋裝載物品後破損。環境及生態局局長謝展寰親自示範指定袋的拉力，指與一般膠袋無異，他指「我見到網上又有人問，『你啲膠袋係咪真係唔會爛？係咪子彈都打唔穿』，當然我哋係講緊一般垃圾袋啫」，他相信市民摸到垃圾袋後會安心。

立法會環境事務委員會討論當局準備垃圾徵費的工作進展，外界關注如何棄置大型垃圾。謝展寰舉例指，自己曾經同時棄掉不只一支地拖棍，有多種方式處理，可以收集多些長型物品紮起，貼上11元指定標籤一起扔掉，可以便宜些。民建聯立法會議員梁熙質疑，有多少家庭有足夠地方可以儲起幾支地拖棍再紮在一起，又問同樣情況可否應用在椅子上。謝展寰表示，光管、地拖棍等很多物品都可以回收，減少付費，而到實地演練時可以針對不同物品作示範。

謝展寰：不需要全民派指定袋

實政圓桌議員田北辰認為，當局一再推遲實施垃圾徵費，對政府威信不太理想，他又建議全民派發指定垃圾袋3個月。謝展寰認為不需要全民派發指定袋，又指不一定要由政府派發，全民均有責任，可以透過物管公司購買指定袋再派給住戶。

謝展寰認為市民對於執法表現過於恐慌，他提到其他地方推行垃圾徵費，均需3至5年慢慢改變社會習慣，呼籲大家毋須過份緊張。他強調政策有適應期，供大眾學習及改變，政策推行初期只會針對極端行為執法。

Ad Block
垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受