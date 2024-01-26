垃圾徵費｜謝展寰：買假指定袋不犯法　物管公司需列明處理垃圾收費

垃圾徵費指定袋今日起發售，不過有人在網上平台出售以往的模擬指定袋。環境及生態局局長謝展寰說，如果市民不慎購買假的指定垃圾袋不屬違法，但不能夠當作指定垃圾袋使用。他強調當局會採取執法行動，打擊出售假指定袋的店舖。

環境及生態局今日在政府總部向區議員簡介垃圾徵費計劃，謝展寰會後會見傳媒，指此是涉及全港的政策，地區力量的支持十分重要，當局向區議員講解最新安排和聽取意見，方便他們向市民解說及宣傳。謝展寰呼籲市民購買指定袋時，應留意指定銷售點有環保署的標示，如果到大型連鎖超市或便利店購買，就不用擔心買到假的指定袋。他提到零售點未必出售全部9款的指定袋，但通常會有較常用的10公升、15公升和20公升指定袋。另外，謝展寰說物管公司有責任清楚列出處理垃圾的收費內容，不能將垃圾徵費引致的費用和物管公司的服務費混淆，物業管理業監管局已發信提醒物管公司。