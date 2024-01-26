垃圾徵費｜謝展寰：買假指定袋不犯法　物管公司需列明處理垃圾收費

垃圾徵費指定袋今日起發售，不過有人在網上平台出售以往的模擬指定袋。環境及生態局局長謝展寰說，如果市民不慎購買假的指定垃圾袋不屬違法，但不能夠當作指定垃圾袋使用。他強調當局會採取執法行動，打擊出售假指定袋的店舖。
環境及生態局今日在政府總部向區議員簡介垃圾徵費計劃，謝展寰會後會見傳媒，指此是涉及全港的政策，地區力量的支持十分重要，當局向區議員講解最新安排和聽取意見，方便他們向市民解說及宣傳。謝展寰呼籲市民購買指定袋時，應留意指定銷售點有環保署的標示，如果到大型連鎖超市或便利店購買，就不用擔心買到假的指定袋。他提到零售點未必出售全部9款的指定袋，但通常會有較常用的10公升、15公升和20公升指定袋。另外，謝展寰說物管公司有責任清楚列出處理垃圾的收費內容，不能將垃圾徵費引致的費用和物管公司的服務費混淆，物業管理業監管局已發信提醒物管公司。
區議員冀初期為大廈提供津貼
民建聯葵涌區議員郭芙蓉關注三無大廈推行垃圾徵費的情況，會上得悉政府會派外展隊加強解說。她指目前屋苑要有至少1,000戶才可申請資助設置廚餘機，署方在會上表示會改善措施。工聯會東區區議員吳清清指，區內市民的環保意識不弱，但關注大廈加管理費，和綠在區區、廚餘回收等配套不足的問題。她希望政府在落實初期為大廈提供津貼，協助住戶和物管公司適應措施。
另外，首階段管制即棄塑膠產品將於4月22日實施，謝展寰表示香港已經落後於內地和澳門，有需要「追落後」，相信措施對市民不會帶來很大衝擊。環保署亦已與食肆和零售界解說，不少食肆已改用更環保的飯盒和飲管，這些替代用品的價格亦明顯下降，相信對商品價錢不會造成太大影響。