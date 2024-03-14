垃圾徵費「走塑」相繼實施　預計垃圾收集量不減　食環署：按往年實際數據估算合適

垃圾徵費措施押後至今年8月1日實施，即在今年會實行5個月，不過食環署預計今年的垃圾收集量，等同於去年實際收集到的212.5萬公噸，收集每公噸垃圾的經常開支亦相同。食環署表示，垃圾徵費開始時有一段適應期，垃圾收集量又會受不同因素影響，因此認為參照往年實際數據估算是合適的做法。
食環署：垃圾收集量受不同因素影響
立法會議員梁熙月初指，新一份《財政預算案》的食環署總目顯示今年的預算垃圾收集量與去年實際的相同，質疑是否意味當局認為市民寧願付費買膠袋，都不願意改變習慣。
《am730》同日向食環署查詢，事隔一個多星期終獲回覆指，該署在制定《財政預算案》時，已考慮到垃圾徵費會在今年稍後時間開始實施，由於措施開始時有一段適應期、垃圾收集量會受不同因素影響，因此認為一如以往參照往年實際數據估算今年垃圾收集量，是合適的做法。署方續指，垃圾徵費實施後會按實際情況，在垃圾收集服務方面作出配合，重申政府政策目標是透過實施垃圾徵費，鼓勵各界落實源頭減廢及乾淨回收，從而減少整體廢物棄置量。
梁熙稱垃圾量預算不變令人氣餒
梁熙向《am730》表示，在「走塑」和垃圾徵費兩大政策同年實施的情況下，食環署卻維持去年的垃圾收集量估算，難免讓人質疑政府各部門間是否同床異夢、欠缺足夠信心。他認為，在政策有一定適應期的同時，政府早已長年透過「綠在區區」等方式推動源頭減廢，食環署最起碼也可下調5至10%的垃圾收集量，維持不變確實讓人氣餒。
隨住消費模式轉變，梁熙認為當局應該加強利用「綠在區區」，以大數據分析市民日常消費及回收習慣等數據變化，從而更精準有效規劃回收點及廚餘機等配套，更快達至2035年「零廢堆填」的目標。他希望政府各部門上下一心，加上軟、硬件配套完善，使垃圾收集量的估算最終也只是「高估」。