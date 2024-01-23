垃圾徵費｜跳躍實測指定垃圾袋硬淨　黃傑龍：龍爪手拮住都冇穿

垃圾徵費延至8月1日生效，惟指定垃圾袋的質素問題近日惹來關注。繼環保署拍片實測15公升「背心型」的質量後，稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍亦在社交媒體上公布實測指定垃圾袋的質量結果，他測試的是240公升的商用指定垃圾袋，據他上載相片可見，即使他咬牙切齒在垃圾袋內跳躍，垃圾袋仍然無損。他說「經我呢件動態大型垃圾初步絕密測試"Sample"240L商用指定垃圾袋，都相當硬淨，就算龍爪手吉(拮)住嗰部份都冇穿。」

垃圾徵費｜稱指定垃圾袋 「越細越薄，越大越厚」 黃傑龍今早(23日)在電台節目表示，據他測試，指定垃圾袋是「越細越薄，越大越厚」，就算是小型垃圾袋亦跟平時用垃圾袋厚薄相若，他昨日將240公升指定垃圾袋當作麻包袋般跳，指定垃圾袋都未有破爛，坦言「要整爛都無咁易」。他提到按每公升0.11元計算，240公升垃圾袋售價26元，而平時放在大型垃圾車上的660公升垃圾袋售價更高達差不多70多元，若由管理公司「包底」則會出現雙重收費，造成不公。