垃圾徵費｜逾百屋苑申請智能廚餘桶 謝展寰：考慮允1000戶以下屋苑申請

料本年度逾300個回收桶進駐私人屋苑

謝展寰表示，家居廚餘佔整體棄置於堆填區的廚餘量約七成，而全港有超過六成人口居住於私人住宅樓宇，因此推出試驗計劃以便利居民進行廚餘回收。他指，很高興得悉試驗計劃自推出以來反應熱烈，至今年3月初已收到超過100個屋苑提交申請，已逐步批出申請，並開始陸續安裝智能廚餘回收桶。預計在2024至25年度，連同回收基金及環境及自然保育基金各項支援私人住宅樓宇的計劃，將有超過300個智能廚餘回收桶在私人屋苑投入服務。