垃圾徵費｜逾百屋苑申請智能廚餘桶 謝展寰：考慮允1000戶以下屋苑申請

垃圾徵費將於8月正式實施，為協助市民回收廚餘，環境運動委員會透過環境及自然保育基金撥款資助，支持環保署推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，去年12月底開始接受申請，為合資格的大型私人屋苑免費提供智能廚餘回收桶。環境及生態局長謝展寰今日(14日)到藍田滙景花園出席「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」啓動禮，見證計劃下首批智能廚餘回收桶進駐大型私人屋苑。
料本年度逾300個回收桶進駐私人屋苑
謝展寰表示，家居廚餘佔整體棄置於堆填區的廚餘量約七成，而全港有超過六成人口居住於私人住宅樓宇，因此推出試驗計劃以便利居民進行廚餘回收。他指，很高興得悉試驗計劃自推出以來反應熱烈，至今年3月初已收到超過100個屋苑提交申請，已逐步批出申請，並開始陸續安裝智能廚餘回收桶。預計在2024至25年度，連同回收基金及環境及自然保育基金各項支援私人住宅樓宇的計劃，將有超過300個智能廚餘回收桶在私人屋苑投入服務。
環保署表示，現正考慮將計劃擴展至供1,000戶以下的私人屋苑申請，詳情稍後公布。此外，環保署正聯同房屋署及房協全速擴展智能廚餘回收服務，目標在今年8月大致完成在全港213個公共屋邨、約1,500座樓宇，安裝超過700個智能廚餘回收桶，覆蓋全港人口約三分之一。