垃圾徵費｜陳凱欣促改善智能廚餘回收桶管理　綠領行動冀政府承擔相關開支

立法會議員陳凱欣表示，現時香港廚餘回收設施極度不足，有公屋的智能廚餘回收桶被指出現爆滿，管理上需要改善。 她在香港電台節目《千禧年代》表示，曾到深水埗元州邨了解情況，居民要透過二維碼，打開智能廚餘回收桶，但很多居民不懂使用，將廚餘放在回收桶旁邊或附近垃圾桶，引來衞生問題。

陳凱欣認為普遍於午飯及晚飯後產生廚餘，建議針對高峰期，加派人手協助居民使用及加快更換回收桶。如平均兩幢公屋大廈使用一部智能廚餘回收桶，不足應付需求，因為附近大廈的居民如希望回收廚餘，亦會到屋邨使用這些回收設施。 至於智能廚餘回收桶試驗計劃，至今收到逾150個申請，批出約40個。