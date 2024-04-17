垃圾徵費｜陳凱欣促改善智能廚餘回收桶管理　綠領行動冀政府承擔相關開支

立法會議員陳凱欣表示，現時香港廚餘回收設施極度不足，有公屋的智能廚餘回收桶被指出現爆滿，管理上需要改善。 她在香港電台節目《千禧年代》表示，曾到深水埗元州邨了解情況，居民要透過二維碼，打開智能廚餘回收桶，但很多居民不懂使用，將廚餘放在回收桶旁邊或附近垃圾桶，引來衞生問題。
陳凱欣認為普遍於午飯及晚飯後產生廚餘，建議針對高峰期，加派人手協助居民使用及加快更換回收桶。如平均兩幢公屋大廈使用一部智能廚餘回收桶，不足應付需求，因為附近大廈的居民如希望回收廚餘，亦會到屋邨使用這些回收設施。 至於智能廚餘回收桶試驗計劃，至今收到逾150個申請，批出約40個。
陳凱欣︰需要提升整體回收配套
陳凱欣認為，相對香港有4萬2千幢私人樓宇，申請數量少，相信是屋苑考慮到日後管理和運作智能廚餘回收桶，需要一定價錢，要有適當位置擺放，又擔心將成本轉嫁給住戶。 另一名立法會議員張欣宇建議，每月由政府為居民提供一定數量的指定袋，在一段時間內讓大家習慣使用，相信阻力會減少。他認為，透過垃圾徵費改變行為是有效，但需要時間，現階段需要提升整體回收配套，如不調整推行方法，會令市民覺得是全民垃圾徵費，令社會反彈。
綠領行動︰私人屋苑智能廚餘回收桶步伐慢
綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍表示，政府目標於8月大致完成於公共屋邨安裝逾700個智能廚餘回收桶，認為速度算快，但私人屋苑的步伐比較慢，認為要吸引私人屋苑申請，可以考慮在安裝及管理廚餘回收設施的費用，由政府承擔，另一方面要擴大便利社區回收網絡。至於是否要準備好才推行垃收徵費，她認為要透過先行先試計劃，希望政府收集到數據，再作出改善。
原文刊登於 香港電台