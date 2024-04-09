垃圾徵費｜陸恭蕙指不應以經濟不佳為由叫停　黃錦星籲社會珍惜契機迎難而上

陸恭蕙指不應以經濟不佳為由叫停垃圾收費 黃錦星籲社會珍惜契機迎難而上

全國僑聯前副主席盧文端近日表示，垃圾徵費是當年由激進反對派提出。前環境局副局長陸恭蕙接受香港電台訪問時表示，前特首董建華年代已有垃圾徵費的想法，國際上亦有垃圾分類和收費的構思，並非某一派人在香港提出來為難香港，認為有疑問人士可作事實查證。

當局正展開垃圾收費「先行先試」計劃。陸恭蕙表示，不用太早就落實情況下結論，又指廢物處理複雜，透過「先行先試」可觀察如何解決問題，當解決後，可讓社會了解可行方案並學習。

陸恭蕙說，若本港最終不推行垃圾收費是很落後，亦不應以經濟不佳為藉口叫停，認為香港要有決心推行，若本港開始計劃後又不推行，會成為笑話。

對於當局回覆議員表示，會在傳統節日行使酌情權，免除使用指定袋或標籤。陸恭蕙說，目前是過早作有關決定，應先集中精神處理「先行先試」。