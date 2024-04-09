垃圾徵費｜陸恭蕙指不應以經濟不佳為由叫停　黃錦星籲社會珍惜契機迎難而上

全國僑聯前副主席盧文端近日表示，垃圾徵費是當年由激進反對派提出。前環境局副局長陸恭蕙接受香港電台訪問時表示，前特首董建華年代已有垃圾徵費的想法，國際上亦有垃圾分類和收費的構思，並非某一派人在香港提出來為難香港，認為有疑問人士可作事實查證。
當局正展開垃圾收費「先行先試」計劃。陸恭蕙表示，不用太早就落實情況下結論，又指廢物處理複雜，透過「先行先試」可觀察如何解決問題，當解決後，可讓社會了解可行方案並學習。
陸恭蕙說，若本港最終不推行垃圾收費是很落後，亦不應以經濟不佳為藉口叫停，認為香港要有決心推行，若本港開始計劃後又不推行，會成為笑話。
對於當局回覆議員表示，會在傳統節日行使酌情權，免除使用指定袋或標籤。陸恭蕙說，目前是過早作有關決定，應先集中精神處理「先行先試」。
前環境局局長黃錦星呼籲社會珍惜契機、迎難而上，支持政府推動垃圾收費計劃，強調即使經濟狀況一般，也不能犧牲環境，令氣候再惡化。
亦有關注環保的學者認為，推遲垃圾收費試行計劃不應是考慮之列，相信落實收費後，市民就會衡量如何棄掉垃圾及廚餘；又提到撰文提出質疑及考慮採用焚化措施的全國僑聯前副主席盧文端，不認識世界廢物管理的潮流。
原文刊登於 香港電台