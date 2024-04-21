垃圾徵費｜黃淑嫻：局方會聆聽市民建議再作部署

垃圾徵費爭議聲不斷，能否如期8月實施仍是未知之數。環境局副局長黃靜嫻今日(21日)出席由民建聯舉辦的垃圾徵費交流講座。環境及生態局副局長黃淑嫻表示，垃圾收費措施經過漫長的商討和蘊釀，現時處於先行先試階段，當局聽到市民反映的意見，會檢視下一步的部署；又說政府無意透過垃圾收費政策為庫房帶來額外收入。

會上市民各有關注點，包括屋苑或需要為垃圾包底、回收設施配套不足，以及徵費影響基層市民等。黃淑嫻表示，當局會視乎實際情況和採取務實態度，住戶如果已使用指定垃圾袋，即使掉入去垃圾槽的過程中破損，也並非垃圾製造者需要承擔的責任；至於有大廈在垃圾槽使用大型指定垃圾袋「包底」，並不會免除單位住戶使用指定袋棄置垃圾的責任。

她續指，分公共屋邨已安裝智能廚餘回收機，當收集量達到指定水平時，將有訊號傳送至承辦商清潔工提醒清理，現時有99%可以達致目標，但可能亦有個別情況，當局會與房屋署尋求方法解決。