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2024-04-09 10:17:00

垃圾徵費｜黃煥忠︰不應推遲收費　盧文端不認識世界潮流

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垃圾徵費｜黃煥忠︰不應推遲收費　盧文端不認識世界潮流

垃圾徵費｜黃煥忠︰不應推遲收費　盧文端不認識世界潮流

政府垃圾徵費試行計劃，暫時約有兩至五成試點住戶使用指定袋。浸會大學生物系榮休教授黃煥忠強調，推遲垃圾徵費計劃不應是考慮之列，亦不能做到滴水不漏才推行，相信落實收費後， 市民就會衡量如何棄掉垃圾及廚餘。

黃煥忠在香港電台節目《千禧年代》說，政府現時的配套設施未足夠，但不能做好所有設施才推行，這樣會容易造成浪費，全世界不會有地方下樓即可以處理廚餘。他說如果無法例規管，市民多會選擇以簡單方式棄掉廚餘，不願多行10分鐘。但如果要付費，市民就會再衡量是否願意多行一步。 他又說循環回收經濟已成世界廢物管理的潮流，認為昨日撰文提出質疑的全國僑聯前副主席盧文端，不認識這個世界潮流。

垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖）

連翠邨前線清潔工工作量明顯增加

柴灣連翠邨是試點之一，柴灣連翠邨物業管理公司負責人潘建良在同一節目說，從過去一星期觀察，只有大約兩成人有用指定袋，亦不覺多了居民使用廚餘機。但前線清潔工的工作量就明顯增加，要先處理用指定袋包好的垃圾，然後又將用其他袋盛載的垃圾再放入大的指定袋，整個清理垃圾流程比以往延長一個多小時。

郭偉強建議免費派發指定袋3個月

立法會議員郭偉強說，如果日後落實垃圾徵費，政府會有半年適應期，他認為適應期可以彈性處理，另外又建議政府免費向市民派發指定袋3個月，讓市民適應。

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原文刊登於 香港電台

走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖）
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