垃圾徵費｜黃煥忠︰不應推遲收費　盧文端不認識世界潮流

政府垃圾徵費試行計劃，暫時約有兩至五成試點住戶使用指定袋。浸會大學生物系榮休教授黃煥忠強調，推遲垃圾徵費計劃不應是考慮之列，亦不能做到滴水不漏才推行，相信落實收費後， 市民就會衡量如何棄掉垃圾及廚餘。

黃煥忠在香港電台節目《千禧年代》說，政府現時的配套設施未足夠，但不能做好所有設施才推行，這樣會容易造成浪費，全世界不會有地方下樓即可以處理廚餘。他說如果無法例規管，市民多會選擇以簡單方式棄掉廚餘，不願多行10分鐘。但如果要付費，市民就會再衡量是否願意多行一步。 他又說循環回收經濟已成世界廢物管理的潮流，認為昨日撰文提出質疑的全國僑聯前副主席盧文端，不認識這個世界潮流。