垃圾徵費｜20條屋邨新增「綠在區區」回收便利點 5月起投入服務

垃圾徵費暫定8月實施，政府日前已逐步在各區增設回收設施，包括「綠在區區」回收便利點及廚餘回收機等。自5月開始，再增20間公共屋邨回收便利點完成裝修並開始服務，至今共有39間公共屋邨設有回收便利點供市民使用。

環境局「大嘥鬼」今日(1日)社交媒體表示，綠在區區有大批新成員，再多20間公共屋邨回收便利點已經完成裝修並投入服務，而這20條邨的臨時收集點已經取消，市民可使用新設施，稍後會繼續公佈其餘新開的公共屋邨回收便利點。

20個新增回收便利點詳情：

「綠在白田」— 深水埗白田邨裕田樓地下

「綠在蘇屋」— 長沙灣蘇屋邨杜鵑樓地下

「綠在元州」— 長沙灣元州邨元慧樓地下

「綠在廣福」— 大埔廣福邨廣智樓地下

「綠在大元」— 大埔大元邨泰寧樓地下

「綠在天恒」— 天水圍天恒邨恒富樓地下

「綠在天華」— 天水圍天華邨華祐樓地下

「綠在天恩」— 天水圍天恩邨恩福樓地下

「綠在沙角」— 沙田沙角邨雲雀樓地下

「綠在水泉澳」— 沙田水泉澳邨茂泉樓地下

「綠在葵盛」— 葵涌葵盛西邨I座6樓

「綠在安蔭」— 葵涌安蔭邨澤蔭樓地下

「綠在梨木樹」— 荃灣梨木樹(二)邨柏樹樓地下

「綠在石圍角」— 荃灣石圍角邨石桃樓地下

「綠在興東」— 西灣河興東邨興豐樓地下

「綠在耀東」— 筲箕灣耀東邨耀興樓地下

「綠在彩雲」— 牛池灣彩雲(一)邨景新樓地下

「綠在慈樂」— 慈雲山慈樂邨樂誠樓地下

「綠在竹園」黃大仙竹園南邨富園樓地下

「綠在德朗」— 啟德德朗邨德珊樓地下

