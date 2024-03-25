垃圾徵費｜4月1日起西九龍政府合署等14處所先試行　綠惜地球︰廣泛性不足

政府公布14個處所下月1日起實行垃圾收費「先行先試」計劃，包括私人住宅、商場、食肆、西九龍政府合署及院舍。東區區議員林永晟在香港電台節目《千禧年代》表示，柴灣連翠邨屋是試點之一，屋苑已作出準備，例如貼出告示，準備將垃圾分類工作及記錄數據等，但並無增加人手，他接觸到的居民亦不清楚具體執行情況，擔心增加處理垃圾的工序，會影響日常管理及清潔服務水平。

林永晟又說，連翠邨的配套較好，屋苑有200多戶，有一部廚餘機，附近亦有回收站，但仍有居民擔心一旦有廚餘堆積，會產生氣味及衞生問題。