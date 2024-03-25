垃圾徵費｜4月1日起西九龍政府合署等14處所先試行　綠惜地球︰廣泛性不足

政府公布14個處所下月1日起實行垃圾收費「先行先試」計劃，包括私人住宅、商場、食肆、西九龍政府合署及院舍。東區區議員林永晟在香港電台節目《千禧年代》表示，柴灣連翠邨屋是試點之一，屋苑已作出準備，例如貼出告示，準備將垃圾分類工作及記錄數據等，但並無增加人手，他接觸到的居民亦不清楚具體執行情況，擔心增加處理垃圾的工序，會影響日常管理及清潔服務水平。
林永晟又說，連翠邨的配套較好，屋苑有200多戶，有一部廚餘機，附近亦有回收站，但仍有居民擔心一旦有廚餘堆積，會產生氣味及衞生問題。
綠惜地球總幹事擔心難以測試違規情況
綠惜地球總幹事劉祉鋒在同一節目表示，試行計劃的廣泛性及代表性不足，並無加入學校、展覽場地或酒店等，而位於政府總部的環境局及環保署並無參與試行，對給予其他部門及市民信心，並不理想。劉祉鋒又說物管業界過往反映，如住戶不使用指定袋，清潔工如何處理，但試行計劃仍免費派發指定袋，居民毋須付款，他擔心試行時，難以測試違規情況如何解決。
亦有參加試行計劃的新光酒樓，集團常務董事總經理胡珠表示，政府邀請他們參與試行，主要了解酒樓日常運作需要用多少個指定袋。他認為，如將佔用空間較多的大油樽及紙盒等可分類處理及回收，減少使用指定袋，亦有需要教育員工如何分類垃圾，政府有需要增加多些試點進行分析。
原文刊登於 香港電台