城大內地生涉食堂及圖書館襲警等6罪 還押小欖候精神科報告

城市大學上周發生校園襲擊事件，一名內地男學生涉於食堂及圖書館內向數名男女施襲，遭到場警員以胡椒噴霧制服。涉案內地男生被控普通襲擊、盜竊、襲警等共6罪，今早於西九龍裁判法院應訊，裁判官李志豪聽畢控辯雙方陳詞，將案件押後至4月16日，待取兩份精神科報告。被告被拒保釋，須還押小欖精神病治療中心候訊。

23歲被告王浩宇報稱中國籍，被控6項控罪，包括2項普通襲擊罪、1項盜竊罪、1項傷人罪、1項襲擊在正當執行職務的警務人員罪，以及1項刑事毁壞罪。本案上周三（2日）在西九龍裁判法院首次提堂，但被告入院未有到庭，案件押後至今日再​訊。