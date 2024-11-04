城大學者研AI染色系統 助快速診斷貓狗淋巴癌或腫瘤

近年飼養寵物的人愈來愈多，更將愛貓愛狗視作家人，對動物醫療需求有增無減。有專家指，淋巴癌是貓狗常見的病症，現時獸醫治療前要在牠們身上取得組織病理切片送交實驗室做測試需時2至3日；有初創與香港城巿大學合作，研發人工智能染色系統(Alstain)，以助診斷淋巴瘤細胞，最快於幾分鐘內有結果，有助縮短等侯診斷報告的時間；加上改善採樣方式以微針抽取動物血液或其他體液樣本，免卻動物承受切片抽組織的風險。研發團隊盼未來系統可用於人體上，助診斷乳腺癌。系統早前於「2024矽谷國際發明節」獲金獎。

城大物理學系副教授及創新進領有限公司創辦人劉康德帶領團隊研發人工智能染色系統。他指，淋巴癌是貓狗常見的病症，傳統診斷方式須麻醉動物，並從牠們身上開刀抽取組織病理切片，再交由實驗室在顯微鏡下進行染色，過程最少花費2至3天；加上每塊組織只能染色一次，傳統診斷往往需要切除數塊組織樣本。但在新系統結合人工智能及數碼化醫學成像技術的幫助下，只需一塊切片樣本，就做到數個虛擬染色，可簡化程序及減少樣本需求，染色診斷最快數分鐘內有結果。

盼未來用於人體診斷 劉康德指，已與數間獸醫診所及化驗所合作，就新系統作臨床測驗，並與傳統染色方法作對比。現時已有約100個試驗樣本，準確度達九成半。他稱，系統會將收集的樣本利用數碼化醫學成像技術做虛擬染色，再由人工智能分析以及對比。因技術於網上進行，故化驗所只需數碼顯微鏡及可連接互聯網的電腦，將樣本上傳至雲端就可得到結果。他期望技術未來可於巿面廣泛應用，正與業界探討合作機會，預計廣泛應用技術後，未來每次檢測費用為25美元，較現有技術平均收費150至200美元低。但他承認，傳統可即時知期數，但系統屬初步診斷，未能精準分辨患癌期數，主人若想知道更詳盡的報告，或須再做傳統染色測試。劉康德透露希望未來可將人工智能染色系統應用於人體上，如協助診斷乳腺癌。現正與伊利沙白醫院及深圳北大醫院合作，目前處於收集數據階段。