城大將頒授榮譽博士學位予梁振英等3人　表彰對教育及社會福祉的貢獻

城市大學將頒授榮譽博士學位予全國政協副主席梁振英等3人，以表彰他們對教育及社會福祉的貢獻。3人分別是梁振英、天野浩教授，及Madeleine Atkins女爵士。榮譽博士學位頒授典禮將於11月1日舉行。
讚揚梁振英心繫國家發展
梁振英將獲頒榮譽社會科學博士，城大讚揚他心繫國家發展及公共事務，是前行政長官，卸任後出任全國政協副主席。另外，梁振英亦熱心教育，曾於2008年至2011年間擔任城大校董會主席，並於2022年領導創辦「廣州南沙民心港人子弟學校」，擔任學校理事會主席。
名古屋大學教授天野浩將獲頒授榮譽理學博士。城大提及天野教授是諾貝爾物理學獎得主，乃享譽國際的半導體物理學家及工程學家。天野教授在2014年憑藉「發明有效率的藍色發光二極體，催生明亮而節省能源的白色光源」，促成「第二次照明革命」，與赤崎勇教授和中村修二教授共同榮獲2014年諾貝爾物理學獎。
劍橋大學露西．卡文迪許學院院長Madeleine Atkins女爵士將獲頒榮譽社會科學博士。Madeleine女爵士畢業於劍橋大學格頓學院，主修法律與歷史，後於牛津大學取得學位教師教育證書。城大指其研究專長為教育管理，致力以創新科技提高學習效能，推動專業職業培訓方面的創新。