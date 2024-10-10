城大將頒授榮譽博士學位予梁振英等3人 表彰對教育及社會福祉的貢獻

城市大學將頒授榮譽博士學位予全國政協副主席梁振英等3人，以表彰他們對教育及社會福祉的貢獻。3人分別是梁振英、天野浩教授，及Madeleine Atkins女爵士。榮譽博士學位頒授典禮將於11月1日舉行。

讚揚梁振英心繫國家發展

梁振英將獲頒榮譽社會科學博士，城大讚揚他心繫國家發展及公共事務，是前行政長官，卸任後出任全國政協副主席。另外，梁振英亦熱心教育，曾於2008年至2011年間擔任城大校董會主席，並於2022年領導創辦「廣州南沙民心港人子弟學校」，擔任學校理事會主席。