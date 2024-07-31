城大將頒授榮譽院士銜予3名傑出人士　包括港隊空手道代表劉慕裳

城市大學將頒授榮譽院士銜予3名傑出人士，以表彰他們為城大及社會服務作出的貢獻，包括港隊空手道代表劉慕裳、華光海運控股執行董事長趙式慶，及紡織業商人周善和。城大將於9月舉行榮譽院士頒授典禮。

劉慕裳是城大校友，獲得2021年東京奧運空手道個人形銅牌，目前在女子空手道個人形排名世界第一。城大讚揚劉慕裳4度獲選為香港傑出運動員，並連續2年榮膺香港大專體育協會全年最佳女子運動員。她於2024年榮獲中國香港空手道總會卓越成就大獎。