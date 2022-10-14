城大成功研發探針型芯片 銀針能知物體成分盼可測疾病

古裝片經常出現「銀針試毒」情節，香港城市大學團隊受這橋段啓發，研發出探針型芯片；只要把「銀針」插入食物、液體或粉末即可測量其中成分，技術甚至可作疾病檢測。探針型芯片將連同該校其他團隊研發的「Super Bamboo超竹」和「Moodie.ai - 人工智能溝通演說訓練平台」於「創新科技嘉年華2022」中展出。

城大國家貴金屬材料工程技術研究中心香港分中心團隊，透過在「銀針」表面加入特殊納米結構，開發出新型探針芯片「新型SERS納米刻飾探針多功能檢測機」。為令該技術商業化，團隊其後成立路馬特有限公司並獲城大HK TECH 300 計劃資助。

路馬特有限公司共同創始人兼首席執行官沈君達指，新型探針芯片較市面的商業晶片，性能優勢高10倍以上，成本卻低50%。此外，芯片能偵測不同化學物質獨特的光譜特徵，只要把探針型芯片插進檢測物數秒，配合裝有特製接口的測量儀器，5分鐘即能完成檢測；不像以往進行檢測工作前需把檢測物(如魚肉)攪碎、採樣並等待樣本變乾後才能放入檢測儀化驗，檢測時間由30分鐘大減至5分鐘。

另一名共同創始人兼高級科學顧問呂堅指，「銀針」除可用於食品安全、毒品測試外，團隊亦正朝疾病檢測方向研究。如早前與威爾斯親王醫院合作，利用「銀針」測量及分析患心血管疾病志願者血液的化學物光譜特徵，並與正常人血液的化學物光譜作比較，期望未來做到提早發現心血管疾病。

他更期望新型探針芯片未來可檢測新冠肺炎，甚至比快速測試更快，而準確度與核酸檢測相近。

除新型探針芯片外，「Moodie.ai - 人工智能溝通演說訓練平台」和「Super Bamboo超竹」亦會於「創新科技嘉年華2022」中展出。德立數據有限公司透過配合複合人工智能技術和應用心理學，製造出「Moodie.ai - 人工智能溝通演說訓練平台」。用戶可於平台上練習演講，人工智能同時會分析用戶的語氣、肢體語言、面部表情等表現，完成演講後用戶會獲各項評分和改善建議。平台於去年尾推出市場，用於教育和商業機構前線接待人員培訓。

另一個項目「Super Bamboo超竹」是一種比一般的竹材料堅硬3倍，甚至比工業用的鋼材料和鈦合金更強韌的「超級竹」，其尺寸穩定性和抗水性較天然竹子優勝，並具阻燃特性。城大機械工程學系教授陸洋與團隊透過把「毛竹」浸泡在鹼性化學混合試劑中，作高溫加熱，使竹子本身的竹纖維和和糖分脫落；六、七個小時後再取出再做熱壓，即可成為「超級竹」。團隊指出，超級竹製作過程天然環保，過程中毋須使用甲醛、膠水等化學物。產品可用於製造家具、建築行業、汽車生產，甚至航天工業。因它是一種非常負碳排的材料，團隊希望其製成品有助實現 2050 年前淨零與碳中和的目標。