城大成立工程學庫推動中學生學習STEM

STEM 教育是全球教育趨勢，香港城巿大學工學院及鵬程慈善基金去年成立「鵬程優才工程學庫」，推出一系列為中學生而設的STEM活動，包括可參與科研項目的「STEM暑期實習生」計劃，首屆34名實習生已完成在城大實驗室的實習。參與學生Janice指，計劃讓她學習更多科學知識和應用不同的學科在科技當中，會繼續參與城大的科學研究。

實習生：冀透過科技和創意幫助他人

在基督教國際學校就讀Grade 12的馬曉澄(Janice)因喜歡物理及數學科，希望更了解自己的能力，而參加「STEM暑期實習生」為挑戰自己，期間開發人生首個迷你機械人項目 —— Robocon 機械人。Janice指，實習讓她更深入的瞭解機器人製作方式，不但學習更多相關學科知識，也體會不同的學科知識如何應用在科技內。她希望未來繼續通過創意和思考與他人合作去創新和幫助其他人，擬繼續參與城大的科學研究。



同樣就讀Grade 12的德瑞國際學校學生楊鎧雯 (Kayla)則參與「香港太空館構建創新和可持續的建築」研究，她透露，在課程中體驗了實驗室內難得一見的VR設備，亦領略了VR在建築行業的最新專業應用，這均能堅定她於可持續建築設計方面發展的決心。



城大「鵬程優才工程學庫」總監梁永豪表示，「STEM暑期實習生」旨在鼓勵中學生走出課室，以有趣味的方式提升中學生對工程學的興趣，培養年青人才。除明年繼續籌辨實習計劃，亦計劃舉行以中學教師和家長為對象的STEM教育和分享會，為中學生打造具支援性STEM學習環境。