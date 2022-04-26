城大投資首批49間初創公司 各獲100萬元天使基金

其中一家初創公司——超竹有限公司，研發出強度比一般天然竹材高出超過三倍，亦不會釋放甲醛的「超竹」，將可以成為建築材料。

香港城市大學今日(26日)公布，首批獲HK Tech 300天使基金投資的初創公司共有49間，分別涵蓋生物和健康科技、深科技、資訊科技及人工智能、以及金融科技等範疇，並各獲得最高達港幣100萬元的天使基金投資，總投放額逾港幣4,600萬元，以支持它們進一步發展，促進香港及區域的創科發展。

「HK Tech 300」是由城大舉辦的一項大型創新創業計劃，藉此協助有志創業的城大學生、校友、科研人員以及其他人士成立初創公司。其中3間獲天使基金投資的初創公司，分别利用了城大的知識產權包括數碼化醫學成像技術、環保材料技術和人工智能技術，發展其初創業務。

城大校董會主席黃嘉純指，HK Tech 300計劃推出一年以來成果豐碩，今次公佈的結果，「不只是對HK Tech 300初創公司財政上的投資，更代表著城大支持年輕人追尋創科夢想的決心」。他祝賀今次獲天使基金投資的初創團隊，冀為香港及其他地區的科創發展注入新動力。

城大校長郭位表示，城大一直致力轉化這些知識及技術，為社會帶來正面改變。對HK Tech 300培育了多間由城大學生、研究人員、校友及來自城大社群以外的年輕人創立的初創公司，並廣泛應用城大的科研技術而感到自豪。

