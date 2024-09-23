城大推「出入通」計劃供指定人士往返又一城　申請今日截止

香港城市大學推出「出入通」，方便南山邨和大坑東邨長者往返又一城。(資料圖片／陳奕釗攝)

九龍塘香港城市大學現仍實施出入管制措施，禁止公眾進入。該校推出「香港城市大學出入通」計劃，容許南山邨和大坑東邨年滿65歲的居民，或邨內行動不便人士，如傷殘、需要使用輪椅或拐杖或助行器人士等，申請「出入通」方便經城大校園往返南山邨及又一城。

自香港城市大學設立出入限制後，南山邨和大坑東邨街坊需要改為取道旁邊陡斜的桃源街，往返南山邨及又一村一帶，當區地區人士自2020年已經爭取城大重開公眾地方，方便街坊。城大本月2日至13日期間，在校園近南山邨出入口更亭和大坑東邨物業服務辦事處提供申請表格，然後再把填妥的表格正本連同所需文本副本郵寄至城大，或透過深水埗區議員陳麗紅代交，今日截止。

陳麗紅上月在社交網站表示，申請人需要提交一張1寸乘1寸半的彩色近照、香港身份證副本和住址證明，首次申請毋須繳費。申請獲批人士將會獲城大發出通知信，之後要按信上通知的領取日期，本人親身帶同通知信和身份證往城大領取「出入通」。

現只剩城大理大採封閉式管理

多間大學自2019年反修例事件及因應新型肺炎疫情，近年採取封閉式校園管理，只限學生、教職員和有工作需要人士等進入，至疫情後期始逐步放寬，現時只剩香港城市大學和香港理工大學限制公眾進入。