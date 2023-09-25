城大獸醫學士課程獲英國及澳新認證　畢業生可在港註冊

城市大學獸醫學士課程，獲得英國皇家獸醫學院和澳新獸醫管理局理事會認可，是亞洲區內唯一同時獲得這兩家獸醫教育監管機構認證的課程。香港獸醫管理局主席程伯中表示，城大課程獲認證後，亦會獲管理局認可，畢業生能在香港註冊成為獸醫，管理局亦會開始處理城大「獸醫學」課程的註冊申請，預計最快下月有結果。

城大是目前本港唯一一間開辦6年制獸醫學士課程的院校，11名首屆畢業生今年畢業。其中一位應屆畢業生代表何亦曦計劃畢業後從事小動物和水生動物的工作，她說在課程中涉獵成為獸醫的各式各樣培訓，例如在小型動物診所工作、研究大型動物病例、參觀食品加工廠，甚至是治療水生動物。她補充說賽馬會動物醫學及生命科學院的師生比例高，讓師生建立更緊密的關係。