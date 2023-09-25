城大獸醫學士課程獲英國及澳新認證　畢業生可在港註冊

城市大學獸醫學士課程，獲得英國皇家獸醫學院和澳新獸醫管理局理事會認可，是亞洲區內唯一同時獲得這兩家獸醫教育監管機構認證的課程。香港獸醫管理局主席程伯中表示，城大課程獲認證後，亦會獲管理局認可，畢業生能在香港註冊成為獸醫，管理局亦會開始處理城大「獸醫學」課程的註冊申請，預計最快下月有結果。
城大是目前本港唯一一間開辦6年制獸醫學士課程的院校，11名首屆畢業生今年畢業。其中一位應屆畢業生代表何亦曦計劃畢業後從事小動物和水生動物的工作，她說在課程中涉獵成為獸醫的各式各樣培訓，例如在小型動物診所工作、研究大型動物病例、參觀食品加工廠，甚至是治療水生動物。她補充說賽馬會動物醫學及生命科學院的師生比例高，讓師生建立更緊密的關係。
城大未來會提供更進階的獸醫課程
城大校董會主席黃嘉純表示，以往在香港的註冊獸醫均來自香港以外地方，希望日後有更多有關獸醫的課程，例如開辦獸醫碩士課程。而現時課程獲認證，代表畢業生可在全球從事獸醫，證明課程質素高，為亞洲的獸醫教育樹立新標準，城大未來會提供更進階的獸醫課程，亦會進行更多跨機構、跨大學的研究。城大校長梅彥昌表示，認證有助學校吸引學生和教學人員來港升學及進行科研，新訓練的獸醫亦可以走向世界，追求自己的職業生涯。