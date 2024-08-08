城大研可印刷式高效太陽能電池　成本減半盼18月內量產

隨全球氣候變化日趨嚴重，低碳清潔能源的需求變得愈趨迫切。香港城市大學研究團隊最近開發出新一代的印刷式、高效鈣鈦礦太陽能電池，新電池在實驗室測試中實現逾26%的能量轉換效率，並解決電池穩定性問題，而生產工序所需溫度遠低於傳統太陽能電池，有利快速量產，令生產成本比傳統矽晶太陽能電池便宜一半，團隊期望於18個月內量產。
太陽能是持續滿足人類未來社會對龐大清潔能源需求的可行解決方案之一，但目前主導全球光伏市場的矽晶太陽能電池技術面臨生產成本高昂、產品應用靈活性不足等挑戰及技術樽頸。香港城市大學李兆基講座教授（材料科學）任廣禹與團隊新研發一款新式鈣鈦礦太陽能電池，在實驗室測試中實現了超越26%的卓越能量轉換效率，並解決了常見的電池穩定性問題，具備超過20年的等效壽命，與現有傳統太陽能電池相若。
電池如墨水印刷可量產成本減半
任廣禹指出，鈣鈦礦太陽能電池的優勢是以鈣鈦礦前驅體「墨水」製成，可以很容易打印或塗在基板之上，形成超薄的多晶鈣鈦礦電池薄膜，相比傳統太陽能電池製程需要經歷攝氏1,000度以上的工序，新型鈣鈦礦太陽能電池生產工序僅需攝氏約100度，令生產過程有如印刷報紙一樣，快速量產，而由於印刷式鈣鈦礦電池製程耗費的能量更少，其生產成本亦較傳統矽晶太陽能電池便宜一半。
香港高樓密布，建築物易受附近大樓遮擋，而鈣鈦礦太陽能電池對光線的入射角度及強度的依賴性較小，並有出色的機械柔靭性，業主可於在摩天大廈的窗戶玻璃上安裝半透明、柔性、可隔熱的太陽能貼膜與窗簾，或利用太陽能電池為室內的物聯網（IoT）傳感器和可穿戴電子設備供電。
正開發太陽能屋瓦浮板
團隊亦正與產業合作夥伴兼投資者亞比斯科技集團（Abes Technology Group）合作，開發融合鈣鈦礦太陽能電池的太陽能屋瓦、太陽能水上浮板及帷幕玻璃等產品。
研究受政府「產學研1+計劃」的資助，城大研究團隊計劃在一年半內建立一條年產可達到20兆瓦的試驗生產線，目標是盡快推出鈣鈦礦太陽能電池產品，並交予亞比斯科技集團和合作夥伴港華能源研究院作為試點，以進行應用試驗。