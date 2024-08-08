城大研可印刷式高效太陽能電池　成本減半盼18月內量產

隨全球氣候變化日趨嚴重，低碳清潔能源的需求變得愈趨迫切。香港城市大學研究團隊最近開發出新一代的印刷式、高效鈣鈦礦太陽能電池，新電池在實驗室測試中實現逾26%的能量轉換效率，並解決電池穩定性問題，而生產工序所需溫度遠低於傳統太陽能電池，有利快速量產，令生產成本比傳統矽晶太陽能電池便宜一半，團隊期望於18個月內量產。

太陽能是持續滿足人類未來社會對龐大清潔能源需求的可行解決方案之一，但目前主導全球光伏市場的矽晶太陽能電池技術面臨生產成本高昂、產品應用靈活性不足等挑戰及技術樽頸。香港城市大學李兆基講座教授（材料科學）任廣禹與團隊新研發一款新式鈣鈦礦太陽能電池，在實驗室測試中實現了超越26%的卓越能量轉換效率，並解決了常見的電池穩定性問題，具備超過20年的等效壽命，與現有傳統太陽能電池相若。