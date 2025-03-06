城大研檢測平台助早期篩查癌症　冀兩年內達商品化階段

癌症是人類健康的頭號殺手，香港城市大學正研發一套創新技術平台，提升對血液中「循環腫瘤細胞」（Circulating Tumor Cells, CTCs）檢測的靈敏度，可用於癌症早期篩查及個人化治療。團隊目標於兩年內將創新檢測系統達至商品化階段。 由城大高級副校長（創新及企業）、楊建文講座教授（生物醫學）楊夢甦帶領的研究項目名為「基於微流控技術的循環腫瘤細胞檢測平台及其在癌症早期篩查和精準監測中的應用」，受「產學研 1+計劃」資助， 目標是開發新一代的 CTC 檢測平台，提升癌症檢測的靈敏度和精準度，以應對癌症的預防、診斷和治療的臨床需求。

檢測CTC有利個人化治療 楊夢甦解釋，癌細胞可脫離原發腫瘤進入血液循環系統之中，即為循環腫瘤細胞（CTC），而CTC 攜帶着與原發腫瘤相關的重要分子和細胞信息，精準檢測並通過多組學（Multi-Omics）技術全面分析 CTC，除有助癌症早期篩查和疾病監測，更可針對特異性的靶點和抗原，以開發細胞療法和 mRNA 疫苗，協助癌症的個人化治療。 新CTC檢測平台將結合微流控芯片與免疫識別分離策略，按照 CTC 的物理和生物特性，開發更高效、靈敏的篩查與分析技術。楊夢甦表示，技術的挑戰在於血液的複雜性和 CTC 本身的異質性，而且血液中的 CTC 濃度極低，需要更高效的 CTC富集和表徵分辨技術，並建立 CTC 培養擴增的標準程序，以作進一步多組學分析。

目標在兩年內達商品化階段 新的綜合系統將包括自動化 CTC 分選儀、細胞染色與成像識別儀、以及CTC 蛋白及基因分析試劑，可涵蓋 CTC 的數算及分類、CTC 蛋白和基因的下游檢測，以滿足癌症早期篩查、診斷、藥物篩選、療效分析、預後評估以及精準治療的需求。 楊夢甦表示，目標於未來兩年內開發出創新的 CTC 檢測技術系統，同時令產品達至商品化的階段。楊夢甦與其研究現團隊創立的生物科技公司「晶准醫學」（Cellomics），已將城大前期研發的技術轉化為 CTC 檢測產品，並獲內地超過 50 間醫院應用。