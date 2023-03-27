城大辦僱主午宴 300僱主200師生同交流

香港城市⼤學今⽇在香港會議展覽中⼼舉⾏「城⼤僱主午宴」，由2015年開始舉辦，今次是2019年，相隔3年疫情以來首次復辦，以加強城大師生與企業的聯繫和合作。今次「城⼤僱主午宴」共有逾200家企業近300名僱主，以及逾200名城⼤師⽣參與。

城⼤校長郭位致辭時感謝⾏業企業代表抽空出席午宴，給予城⼤同學與不同⾏業的專業⼈⼠交流的機會，從中了解當前的就業市場環境，同時透過業內⼈⼠的專業分享，進⼀步裝備⾃⼰，為未來投⾝職場做好準備。

拓維集團主席兼⾏政總裁哈利 · 般哥以「年輕⼈⾯臨的全球挑戰和機遇」為題作演講，寄語在場同學，進入就業市場時記住，成功意味貢獻自己的技能、才能和資源，去豐富社區，包括家⼈、朋友，甚⾄全球社會。