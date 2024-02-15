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2024-02-15 04:30:15
日報

城大農場牛奶製雪糕 設6口味暫校內發售

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城大雪糕

校方昨特意邀請6對師生蒙眼試食雪糕。(陳詠琳攝)

城大農場繼去年在校內推出牛奶，昨日正式推出由城大牛奶製造、備有6款口味的城大雪糕，暫時只在校內出售。有該校獸醫學生表示，雖未能直接參與生產雪糕的過程，但對於能讓社會見到同學在農場的實踐成果感到自豪，又稱雪糕可令大眾了解到獸醫工作「不只是醫貓貓狗狗」。

香港城市大學前年啟用位於大埔林村的城大農場，日前已率先在林村許願夜市推出原味城大雪糕，昨正式於校內推出牛奶、柚子、培茶、朱古力、芝麻和士多啤梨口味雪糕，每杯售28元。城大賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs解釋，由於目前25隻奶牛平均每日僅生產475公斤牛奶，因此雪糕暫只會於校內售賣，但不排除未來會繼續透過慈善活動等，於香港其他地方特別出售。她續說，城大牛奶和雪糕均是教學的副產品，盼學生能透過參觀廠房，更了解處理牛奶的流程及相關行業。

城大雪糕

城大雪糕現時設有6款口味。(陳詠琳攝)

學生有份照顧牛隻感自豪

適逢情人節，校方昨特意邀請6對學生或教職員試食雪糕，雙方要輪流蒙著雙眼，競猜對方餵食的雪糕口味。品嘗到牛奶味的獸醫學二年級學生楊同學稱，他們都未有直接參與雪糕的生產過程，不過獸醫學生會評估牛隻身體健康狀況和協助照顧牠們，在農場應用課堂學到的知識，加上香港較少本地生產鮮牛奶及雪糕，因此對雪糕由農場的牛奶製成感自豪，又相信此舉能讓社會見到同學實踐成果。

同級的王同學亦指，對能夠品嘗本土農場生產的雪糕感特別，又認同製成雪糕售賣可讓市民了解獸醫工作「不只是醫貓貓狗狗」，對在農場管理等亦肩負很大責任。Vanessa Barrs表示，開辦城大農場的目的是讓獸醫學生實踐處理牛隻、進行獸醫檢查，以及了解牛隻飼養等。

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