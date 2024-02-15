城大農場牛奶製雪糕 設6口味暫校內發售

城大農場繼去年在校內推出牛奶，昨日正式推出由城大牛奶製造、備有6款口味的城大雪糕，暫時只在校內出售。有該校獸醫學生表示，雖未能直接參與生產雪糕的過程，但對於能讓社會見到同學在農場的實踐成果感到自豪，又稱雪糕可令大眾了解到獸醫工作「不只是醫貓貓狗狗」。

香港城市大學前年啟用位於大埔林村的城大農場，日前已率先在林村許願夜市推出原味城大雪糕，昨正式於校內推出牛奶、柚子、培茶、朱古力、芝麻和士多啤梨口味雪糕，每杯售28元。城大賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs解釋，由於目前25隻奶牛平均每日僅生產475公斤牛奶，因此雪糕暫只會於校內售賣，但不排除未來會繼續透過慈善活動等，於香港其他地方特別出售。她續說，城大牛奶和雪糕均是教學的副產品，盼學生能透過參觀廠房，更了解處理牛奶的流程及相關行業。