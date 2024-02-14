城大農場鮮牛奶製成雪糕　設6款口味暫校內售賣

香港城市大學推出由城大農場鮮牛奶製成的城大雪糕，並設6款口味。有獸醫學生感自豪，認為能讓社會見到同學實踐成果，並透過雪糕更了解獸醫工作。城大雪糕由位於大埔林村的城大農場出產的城大牛奶製造，6款口味分別為牛奶、柚子、培茶、朱古力、芝麻及士多啤梨，每杯淨容量120毫升，售價28元。
城大獸醫學二年級學生楊同學表示，雖然無直接參與雪糕的生產過程，但香港本地生產的鮮牛奶較少，而獸醫學生有份照顧牛隻，對牠們的身體健康狀況進行評估等，在農場中應用課堂學到的知識，對將農場鮮牛奶製成雪糕售賣感到自豪，並相信此舉能讓社會見到同學實踐成果。同為二年級的王同學亦對能品嘗到本土農場生產的雪糕感到特別，認為製成雪糕售賣能讓市民了解到獸醫工作「不只是醫貓貓狗狗」，對在農場管理等亦肩負很大責任。
城大賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs指，開辦城大農場的目的是讓獸醫學生實踐處理牛隻、進行獸醫檢查、了解牛隻飼養等，城大牛奶和雪糕均是教學的副產品，盼學生能透過參觀廠更了解處理牛奶的流程及相關行業。她續指，25隻奶牛平均每日生產475公升牛奶，產量不多，因此城大雪糕目前只會於校區內售賣，但不排除未來會繼續透過慈善活動等在香港其他地方特別出售。