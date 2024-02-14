城大農場鮮牛奶製成雪糕　設6款口味暫校內售賣

香港城市大學推出由城大農場鮮牛奶製成的城大雪糕，並設6款口味。有獸醫學生感自豪，認為能讓社會見到同學實踐成果，並透過雪糕更了解獸醫工作。城大雪糕由位於大埔林村的城大農場出產的城大牛奶製造，6款口味分別為牛奶、柚子、培茶、朱古力、芝麻及士多啤梨，每杯淨容量120毫升，售價28元。

城大獸醫學二年級學生楊同學表示，雖然無直接參與雪糕的生產過程，但香港本地生產的鮮牛奶較少，而獸醫學生有份照顧牛隻，對牠們的身體健康狀況進行評估等，在農場中應用課堂學到的知識，對將農場鮮牛奶製成雪糕售賣感到自豪，並相信此舉能讓社會見到同學實踐成果。同為二年級的王同學亦對能品嘗到本土農場生產的雪糕感到特別，認為製成雪糕售賣能讓市民了解到獸醫工作「不只是醫貓貓狗狗」，對在農場管理等亦肩負很大責任。