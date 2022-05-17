城大通過新加坡國立大學常務副校長梅彥昌為下任校長

城市大學校董會通過任命現任新加坡國立大學常務副校長(創新與企業)梅彥昌為下任校長，接替將於2023年5月完成第三任任期後退休的校長郭位。郭位歡迎及肯定他的繼任人，認為梅教授擁有豐富的學術和管理經驗，能夠穩步地帶領城大開創新一頁。

城大表示，梅彥昌專注於世界級教育、科研及創新發展，亦有相當豐富的大學管理經驗，並與內地合作發展有相當重要的經驗，包括最近帶領新加坡國立大學與中國多個市政府建立大型合作協議，成為其中一所與國內合作規模最大的境外大學。他本身是位發明家，把高性能生物材料應用到醫學器材上，創立了多間衍生公司，把心血管，眼睛及外科移植技術商業化，在2013年榮獲「總統科學與科技獎」——新加坡科研界最高榮譽獎項，突顯其對國家科學與工程領域的卓越貢獻。。

城大提到，梅彥昌祖籍廣東以西的四邑縣，「跟很多香港人一樣，梅教授的父親在四邑出生，當時因家境貧困而移居到新加坡謀生」。

今次任命，是城大遴選委員會和提名委員會自去年秋季展開全球及本地招聘工作。城大指出，經過長達多月的「三個層次」─遴選、提名及委任程序，再按照城大條例由校董會委任新一任校長，梅彥昌在獲校董會委任前與城大各界別會面及交流意見，亦得到各界別的正面及踴躍回饋。城大校董會主席黃嘉純表示，對於梅彥昌接替郭位感到非常高興，指像梅教授同時具備超卓國際視野和出色領導才能的學者實在少見，有信心梅教授可以在郭位奠定的穩固根基下，帶領城大再創學術卓越成就的新高峰。