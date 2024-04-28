城巴九巴4路線今日免費乘車　同日開辦3條馬鞍山新線

城巴來往赤柱及中環交易廣場的6、6X和260號線，以及九巴往返尖沙咀碼頭和荔枝角的6號線，今日將為乘客提供免費乘車，登車時毋須付款，兩間巴士公司會在車頭位置張貼提示。

免費乘車日活動由一間保險公司贊助，以慶祝其強積金業務連續6年贏得積金評級大獎。乘搭城巴6、6X和260線的乘客，登車時須如常拍卡或掃二維碼，過程不會扣除車資。

▼今日4條免費乘車路線▼