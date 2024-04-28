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2024-04-28 10:24:36

城巴九巴4路線今日免費乘車　同日開辦3條馬鞍山新線

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城巴九巴4路線今日免費乘車

城巴九巴4路線今日免費乘車

城巴來往赤柱及中環交易廣場的6、6X和260號線，以及九巴往返尖沙咀碼頭和荔枝角的6號線，今日將為乘客提供免費乘車，登車時毋須付款，兩間巴士公司會在車頭位置張貼提示。

免費乘車日活動由一間保險公司贊助，以慶祝其強積金業務連續6年贏得積金評級大獎。乘搭城巴6、6X和260線的乘客，登車時須如常拍卡或掃二維碼，過程不會扣除車資。

▼今日4條免費乘車路線▼

城巴6號線周日免費乘車。(資料圖片) 城巴6X及260號線周日免費乘車。(資料圖片) 九巴6號線周日免費乘車。(資料圖片／陳奕釗攝)

十四鄉即日起設3條新巴士線

另外，新地旗下十四鄉大型綜合發展項目的「西沙GO PARK」部分快將開幕，城巴和九巴今日亦分別開辦新巴士路線，服務十四鄉和泥涌一帶，兩間巴士公司日前都再次就「新戰場」作出宣傳。

城巴指，去年競投贏得十四鄉新發展區的路線經營權後，首批兩條新路線今日投入服務，包括經西沙路和港鐵烏溪沙站往返馬鞍山市中心的581線，以及連接港鐵大學站、香港科學園和白石角的582線。城巴表示，由西沙來往港鐵大學站車程只需約9分鐘，又提到行走該兩路線的巴士，將首次引入無線充電設施和以地圖形式顯示巴士實時位置，又透露正訂購新一代雙層電動巴士，日後會行走現有和將開辦的十四鄉路線。

城巴電動巴開頭班車 九巴派紀念品

九巴同日亦開辦來往十四鄉和港鐵大學站的287線，途經耀安邨、錦英苑、利安邨，該線與11條現有九巴路線設有轉乘優惠，目的地包括葵涌、長沙灣、深水埗、鑽石山等地，最高優惠額$8.9，等同287線一程免費。九巴又稱，會安排雙層電動巴士行走287線。兩巴為隆重其事，城巴今日安排全港首輛雙層電動巴士，分別行走581線和582線由馬鞍山市中心和白石角開出的頭班車，九巴則向乘客派發紀念品。

▼西沙路十四鄉有新巴士線▼

九巴即日起開辦往返港鐵大學站及十四鄉的287線。(九巴圖片) 九巴在287線首航日會向乘客派發紀念品。(九巴圖片) 城巴4月28日將開辦兩條服務十四鄉的新路線。(城巴提供) 城巴標榜行走十四鄉路線的巴士，提供首次引入的以地圖形式顯示巴士實時位置。(城巴提供) 城巴標榜行走十四鄉路線的巴士，設有首次引入的無線充電設施。(城巴提供) 城巴標榜行走十四鄉路線的巴士，設有無線充電設施和5G上網服務。(城巴提供)

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