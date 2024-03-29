城巴口岸路線增設簡體字資訊　網民熱議關注成效多大

城巴來往香園圍管制站的B7及B8線，巴士的路線牌顯示近日除原有的中、英文地名外，亦加入香園圍口岸和粉嶺站等簡體字交替顯示。改動近日在互聯網引起熱議，有網民表示不介意，「講真我又冇乜所謂喎，反正都睇慣晒」、「你做旅客生意，加埋旅客睇得明嘅字有咩問題」、「市民照樣睇到繁體字，加簡體字對市民會有咩顯著負面影響？ 」

同時有不少網民質疑改動成效有多大，認為內地人其實也懂得閱讀繁體字，「正如港澳台人都識睇簡體字」、「當人唔識字咩。」有網民更進一步建議，既然以方便來港旅客為主，何不把香園圍管制站的顯示跟隨深圳的「蓮塘口岸」稱呼，「如果要就佢哋應該寫：莲塘口岸」。有留言就認為，相關安排不應擴展至其他本地路線，「轉牌鬼死咁耐先轉返繁體，有啲(簡體字)真係睇唔明。」