城巴口岸路線增設簡體字資訊　網民熱議關注成效多大

城巴來往香園圍管制站的B7及B8線，巴士的路線牌顯示近日除原有的中、英文地名外，亦加入香園圍口岸和粉嶺站等簡體字交替顯示。改動近日在互聯網引起熱議，有網民表示不介意，「講真我又冇乜所謂喎，反正都睇慣晒」、「你做旅客生意，加埋旅客睇得明嘅字有咩問題」、「市民照樣睇到繁體字，加簡體字對市民會有咩顯著負面影響？ 」
同時有不少網民質疑改動成效有多大，認為內地人其實也懂得閱讀繁體字，「正如港澳台人都識睇簡體字」、「當人唔識字咩。」有網民更進一步建議，既然以方便來港旅客為主，何不把香園圍管制站的顯示跟隨深圳的「蓮塘口岸」稱呼，「如果要就佢哋應該寫：莲塘口岸」。有留言就認為，相關安排不應擴展至其他本地路線，「轉牌鬼死咁耐先轉返繁體，有啲(簡體字)真係睇唔明。」
▼城巴香園圍B7線簡體字顯示▼
城巴：按不同路線特性提供切合需要資訊
城巴回覆《am730》表示，一直因應不同路線特性，提供切合需要的顧客資訊。隨著口岸路線發展日漸成熟及普及度提升，城巴近日於各條口岸路線(B線)的電子路線顯示屏，增設簡體中文作為額外資訊，方便顧客了解路線目的地。電子路線顯示屏內的繁體中文及英文資訊將一直維持，不會取消。
運輸署無正面回應改動是否署方要求
運輸署回覆《am730》指，知悉城巴除了在服務口岸路線的巴士顯示屏以繁體中文及英文顯示相關目的地外，自本月下旬起新增簡體中文顯示，以更好地配合來往邊境口岸旅客的需要。《am730》亦有向運輸署查詢改動是否應署方要求，惟未獲正面回應。