城巴古董「大食鬼」巴士還原九十年代規格　盼准重新載客讓旅客感受昔日情懷 (多圖)

現時本港法例並不容許古董巴士重新「出牌」在路面行駛，遑論接載乘客「遊車河」。今年成立45周年的城巴現擁有8輛經典巴士，包括最新修復、九十年代最具代表性的「大食鬼」利蘭空調巴士，希望能夠與政府合作尋找解決方案，讓市民和旅客能夠乘搭經典巴士，回味舊日香港情懷。

盼容許舊車載客帶動旅遊業發展

城巴董事總經理李卓豪表示，在不少內地和海外城市，經典巴士已經成為吸引旅客的獨特旅遊景點，旅客可透過乘搭體驗感受當地歷史風情，城巴希望把經典巴士塑造成「移動的旅遊景點」，既可帶動本港旅遊業發展，亦可讓旅客了解本港數十年來的交通和社會發展。同時，他認為新一代亦可親身體驗經典巴士，了解巴士在不同年代的配套和定位，可促進人文交流和加深認識公共交通發展。

最近修復的利蘭「大食鬼」，城巴指還原過程有向同事徵集當年巴士車內外的照片，同時要翻查不少歷史文件，連同重新翻噴車身、重新安裝經典灰、紅、黃間條座椅等，終成功以兩年時間成功活化「大食鬼」。

▼「大食鬼」巴士在沙田第一城展出▼