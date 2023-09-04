城巴宣布全體員工明年加薪4.3%　前線員工獲提前4個月加薪

城巴宣布，明年全體員工整體加薪幅度為4.3%。其中前線員工包括車長、技工及管理職級前線員工，獲提前4個月加薪，即於本月1日加薪，加幅由4.5%至5%不等。至於非前線員工，將會如期進行年度工作表現評核，並按表現及基於整體4.3%的加幅，於明年1月調整薪酬。

前線員工加薪4.5%至5%

城巴今日(4日)表示，領導團隊與勞資協商會、工會及同事代表參與多場會議，聽取各方對薪酬調整的期望及意見。經收集各方意見後，決定加薪幅度為4.3%。由於全職車長及維修員工享有每月加薪不少於910元的保障，故大部份前線員工加薪幅度為4.5%至5%。城巴續指，去年因應疫後復常為前線同事提早加薪，考慮目前正處於復甦階段，即使經營環境仍具挑戰，仍決定為所有前線員工於本月1日起加薪，較原定明年1月提前加薪。

城巴目前仍然繼續招聘工作。城巴指，薪酬調整後，以新入職全職車長每天工作10小時計算，連同新入職奬金，平均每月收入可達2.9萬元，亦有車長月入逾3萬元；主力吸引斜槓族及持家者加入的半日制車長，連同新入職奬金，月薪則可達1.72萬元。