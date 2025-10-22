城巴工程部擬引入47名外勞 城巴：輸入人手佔前線團隊少於1%

城巴有限公司職工會於周一(10月20日)發出通告，稱資方同日與工會的聘請外勞合約簡報會上宣布，由於本地招聘不能應付空缺，故需聘請47名外勞工程部人員。城巴回覆《am730》查詢，指其始終秉持本地就業優先政策，積極提升僱員薪酬福利待遇、優化工作環境。城巴表示，為推動年輕人才加入前線工程團隊，他們與高等教育機構合作，每年開辦巴士維修學徒訓練及見習汽車維修員等，為近一百名員工提供帶薪在職培訓，培養本地工程人才並提供良好晉升階梯。

然而，香港公共交通業界一直面臨前線工程人手短缺的挑戰。城巴表示，這次是在保障本地勞工優先就業的前提，計劃通過政府的「補充勞工優化計劃」，經過嚴謹挑選，適度輸入前線工程人手，預料相關員工最快於年底來港接受嚴謹在職培訓。城巴強調，輸入人手將佔城巴前線團隊少於1%，相信有助於紓緩人手不足問題，同時會繼續透過多平台進行本地招聘活動，以吸引各方人才加入。

本地招聘不能應付空缺 通告指，該47人將於柴灣廠、創富廠工作，職位分佈為汽車噴漆工5人、汽車維修技工(車身)10人、汽車電機維修技工5人、汽車機械工27人，薪酬將以政府公布行業薪酬中位數為本，薪酬由1.9萬至2.1萬不等，福利為年假10天、醫療保險、人壽及意外保險、供強積金、收取底薪之10%作為租金。外勞工程員工待遇為超時津貼1:1、工時9.5小時、6天工作。工會引公司表述指，外勞員工修車資歷得到部門經評核及批准。工會會繼續注視事態發展。