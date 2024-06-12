城巴年度淨虧損大減逾億至3700萬元　預告有必要按年檢視車費水平

城巴去年7月與新巴合併，城巴董事總經理李卓豪表示，日均載客量已由去年的92萬人次，增加至今年首季的接近110萬人次，又指集團年度淨虧損已由2022年度的1.67億元，大減至上年度的3,700萬元，未來會以消除此巨大赤字為目標。他並稱，城巴正陸續在九龍和新界發展出一個整全的巴士網絡，更會持續把握拓展網絡的機會，視將軍澳、屯門和新界北部都會區等新發展區為未來業務發展重心。

李卓豪在刊物《城巴新巴概覽》表示，公司每年仍面對不少挑戰，包括為員工提供優厚薪酬福利以鞏固在勞工市場吸引力、燃油價格浮動等，因此有必要按年檢視車費水平，並把通脹和營運成本變動等因素納入考慮。他續說，即使面對出行模式改變、港鐵東鐵綫過海段通車和在家工作等挑戰，城巴仍然取得有關佳績令人鼓舞。

現時合共營運233條巴士路線的城巴，與新巴合併而成的市區及新界巴士網絡專營權在去年下半年脫班率，即「班次失誤及訂定班次的比率」高達6.27%，合併前的城巴港島及過海專營權和新巴去年上半年脫班率，則分別為2.44%和3.27%，城巴解釋數字較高的部分原因是惡劣天氣所致。

現提供93組巴士八達通轉乘優惠

另外，城巴指車隊所有巴士均為歐盟五型或以上，日後更會配合政府資助，陸續為歐盟五型巴士升級，以及承諾2045年全面使用零排放巴士，比政府提倡的碳中和目標提前5年。城巴並說，現時共提供93組包括209條路線的巴士八達通轉乘優惠，並有461輛巴士提供免費Wi-Fi上網服務。