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2022-07-15 17:39:11

城巴引入全港首架三軸雙層氫能巴士  擬明年引入續航力逾400公里量產車款

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城巴引入全港首架三軸雙層氫能巴士  明年引入續航力逾400公里量產車款

(李睿哲攝)

政府將於2035年或之前不再批出燃油或混能私家車落地，但商用車輛暫未有目標，施政報告亦指會研究推展氫能巴士。城巴今日（15日）公布，引入全港首架三軸雙層氫能巴士，加氫的過程僅需約10至15分鐘，但目前相關巴士只是作測試及試驗用途。城巴計劃明年引入續航力超過400公里的量產車款，並與政府緊密合作，制訂相關法規和指引，讓氫能車輛得以在本港行駛。

政務司副司長卓永興出席揭幕典禮致辭表示，氫能汽車能迅速補充燃料，是有潛力的新能源汽車。他又表示，匯達交通引入氫能巴士，是善用創科的做法，支持綠色運輸，亦肩付起了作為公共交通承辦商的社會責任，對其工作予以肯定。

卓永興指，發展新能源交通工具是全球大勢所趨，香港自然也不例外。與純電動車相比，氫燃料電池車的行走距離較遠，補充燃料速度亦比較迅速，是一種非常有潛力的新能源車輛。專營巴士是香港第二大主要公共交通工具，每日接載量達到三百萬人次。故此，政府在《香港氣候行動藍圖2050》，提出與專營巴士公司合作，試行氫燃料電池巴士。

他又指政府期望在2025年確立更具體地確立怎樣去使用新能源交通工具的未來路向，長遠達致2025年前運輸界別零排放的目標。他認為這個目標雖然極具挑戰，但為了香港的可持續發展，政府一定會迎難而上，與業界攜手向實現碳中和的目標進發，同為香港打開綠色運輸的新篇章。

按圖即睇香港首輛三軸雙層氫能巴士

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