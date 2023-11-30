城巴引入全港首輛雙層氫能巴士及首個加氫站　最快明年1月行走九龍路線

城巴引入全港首輛雙層氫能巴士及首個巴士加氫站，是由城巴與內地廠商共同研發，最快明年1月接載乘客，初期會行走九龍區路線，票價不變。城巴指氫能巴士較柴油巴士環保，氫氣經化學反應後，轉化為電能為巴士供電推動，過程中做到路邊「零排放」，只會排放水。巴士每次加氫只需要約15分鐘，續航力最長可行400公里。

城巴指，由於法例規定氫能車不能通過隧道，巴士只會行走九龍地區，加上氫氣高度易燃，巴士事前已經通過各項國際安全測試，能抵禦衝擊，車內安裝了各項監測系統，巴士車長亦接受了相關訓練。城巴明年會再引入至少5輛氫能巴士，並與電能及柴油巴士作測試比較，了解氫能巴士在不同路段的表現，決定未來氫能巴士在車隊中的比重。城巴相信可以做到「一換一」替代柴油巴士的目標，在2045年全面使用零排放巴士，配合政府的碳中和目標。