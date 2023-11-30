城巴引入全港首輛雙層氫能巴士及首個加氫站　最快明年1月行走九龍路線

城巴引入全港首輛雙層氫能巴士及首個巴士加氫站，是由城巴與內地廠商共同研發，最快明年1月接載乘客，初期會行走九龍區路線，票價不變。城巴指氫能巴士較柴油巴士環保，氫氣經化學反應後，轉化為電能為巴士供電推動，過程中做到路邊「零排放」，只會排放水。巴士每次加氫只需要約15分鐘，續航力最長可行400公里。
城巴指，由於法例規定氫能車不能通過隧道，巴士只會行走九龍地區，加上氫氣高度易燃，巴士事前已經通過各項國際安全測試，能抵禦衝擊，車內安裝了各項監測系統，巴士車長亦接受了相關訓練。城巴明年會再引入至少5輛氫能巴士，並與電能及柴油巴士作測試比較，了解氫能巴士在不同路段的表現，決定未來氫能巴士在車隊中的比重。城巴相信可以做到「一換一」替代柴油巴士的目標，在2045年全面使用零排放巴士，配合政府的碳中和目標。
城巴冀令香港成為新能源「名信片」
城巴主席張堃說，正在開發第二代性能更好的量產型氫能巴士，希望明年投入服務，同時籌備興建第二個加氫站，預計最快明年投入使用，有信心氫能巴士及加氫站能夠成為香港在國際上的標誌項目，令香港在新能源方面成為「名信片」，展現成為創新科技中心的能力。
行政長官李家超、運輸及物流局局長林世雄，及環境及生態局局長謝展寰試坐氫巴。李家超指在去年《施政報告》中便提出在今年試行氫燃料電池雙層巴士，很高興能夠成為第一批乘客，試坐環保舒適的氫能巴士。相較於傳統的柴油巴士，氫能巴士有效改善路邊空氣質素，而且和電動巴士一樣使用摩打驅動，坐在車廂內感覺環境更加安靜，相信能為乘客帶來更佳的出行體驗。李家超續指在今年《施政報告》中，進一步提出於明年制訂《香港氫能發展策略》，展開有關製造、儲運和使用氫能的法例修訂工作，目標於2025年提出草案。
李家超又提及今年率領香港代表團訪問中東和東盟後，本港企業成功與阿聯酋的多個地方政府展開合作，包括為當地提供首批「氫能巴士」和「加氫站」。這些合作充分展現香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，亦證明香港的多元專業服務與國際接軌，可以發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，促進「一帶一路」地區高質量發展。