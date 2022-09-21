城巴推半價搭巴士優惠　一按即睇路線名單和日期

屯門54區公屋和田邨、菁田邨和私樓NOVO LAND，分別陸續入伙或興建得如火如荼。城巴今日(21日)宣布，服務當區的巴士路線下周一至下月25日期間，一連5個星期的逢周一、周二將輪流提供半價乘車優惠，包括即將投入服務、前往中環、金鐘和灣仔的新過海路線950號。

城巴5條路線輪流推半價優惠

優惠日期 (逢周一及二) 指定路線 服務範圍 9月26日及9月27日 50 旺角、油麻地、尖沙咀 10月3日及10月4日 50M 屯門 10月10日及10月11日 56 上水 10月17日及10月18日 55 黃大仙、九龍灣、觀塘 10月24日及10月25日 950 中環、金鐘、灣仔

城巴表示，使用成人、學生或小童八達通的乘客，以及使用城巴接受的電子支付工具的成人或小童乘客，可享乘車優惠，但優惠不適用受惠於政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃(即「二元優惠計劃」)的乘客。城巴又指，此半價優惠以應付車資作計算，即扣除轉乘優惠後車資(如適用)。

屯門54區路線服務提升

因應屯門54區公屋陸續入伙，城巴表示將加強50、55及56號線的班次，提升連接屯門與油尖旺、九龍東及北區的服務，以及開辦前往中環及灣仔的全新過海路線950號線。

配合現時唯一服務屯門市中心一帶的區內專營巴士路線50M號線，山景邨、良景邨及建生邨一帶的居民可免費於屯門54區轉乘城巴各條路線來往九龍、新界及港島各區。城巴並計劃於今年內按客量將屯門北的部份路線轉為全日服務，以應付屯門北一帶的需求。