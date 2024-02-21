城巴擬整合路線成「主幹線」 讓乘客「見車就上」達雙贏

城巴去年與新巴合併後，現時經營約230條路線，現計劃進一步整合旗下路線。城巴即將挑選部分重複路線，整合成約14條覆蓋港九新界的「主幹線」，路線將以其特點命名，如「薄扶林線」、「屯門線」、「彌敦道線」等，巴士車頭、電子路線牌均會顯示有關名稱，冀市民可更簡化和清晰分辨路線。
為主幹線改名
「類似重點推介」
城巴高級企業傳訊及事務經理曾安廸提到，主幹線的班次會有所加密，舉例稱取道華富邨及薄扶林往返黃竹坑及中環的4號線，今年內會與黃竹坑至上環的71號線，以及黃竹坑至華富邨的48號線整合，班次將由約每20分鐘1班，增加至8至12分鐘1班。
城巴商務總監吳義君補充，整合旨在提升有前景路線的競爭力，「主幹線類似重點推介」，不希望有很多路線但各自班次疏落。他又指，已估算乘客數字和路線合併後能否負荷，相信主幹線可讓乘客毋須記不同路線編號，「見車就上」又毋須轉車，從而吸引更多人乘搭城巴，達致雙贏。
港島西南裝11部分段收費回贈機
另外，城巴亦將以南區及中西區作為試點，在4及971號線推行區域分段收費優惠計劃。未來城巴會在南區安裝8部、中西區安裝3部分段收費回贈機，乘客下車時除可到車頭拍八達通或用電子支付方式，也可在指定分站使用站內回贈機領取回贈。
吳義君指，回贈機以電池驅動，適合安裝於偏遠地區，但計劃正待運輸署審批，計劃成熟後擬擴展至更多路線，包括將軍澳及東區，以鼓勵乘客使用長途線。