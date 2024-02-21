城巴擬整合路線成「主幹線」 讓乘客「見車就上」達雙贏

城巴去年與新巴合併後，現時經營約230條路線，現計劃進一步整合旗下路線。城巴即將挑選部分重複路線，整合成約14條覆蓋港九新界的「主幹線」，路線將以其特點命名，如「薄扶林線」、「屯門線」、「彌敦道線」等，巴士車頭、電子路線牌均會顯示有關名稱，冀市民可更簡化和清晰分辨路線。

為主幹線改名

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城巴高級企業傳訊及事務經理曾安廸提到，主幹線的班次會有所加密，舉例稱取道華富邨及薄扶林往返黃竹坑及中環的4號線，今年內會與黃竹坑至上環的71號線，以及黃竹坑至華富邨的48號線整合，班次將由約每20分鐘1班，增加至8至12分鐘1班。