城巴整合重覆路線 擬分站設分段收費回贈機

城巴挑選部份重覆路線，整合成約14條覆蓋港九新界的主幹線，主幹線會以路線特點命名，巴士車頭、車身電子路線牌均會顯示有關名稱。城巴高級企業傳訊及事務經理曾安廸提到，主幹線的班次會有所加密，以將在今年内整合的4號線薄扶林線(合併48號和71號線)為例，班次將由約每20分鐘1班，增加至8至12分鐘1班。

城巴今日(20日)透露，路線將整合成多條「主幹線」，如「屯門線」、「彌敦道線」、「薄扶林線」等等，望市民可更簡化和清晰地分辨路線。另外，城巴亦會南區及中西區作為試點，推行區域分段收費優惠計劃，新增回贈機讓短途乘客拍卡獲分段優惠。

城巴商務總監吳義君補充，整合旨在提升有前景路線的競爭力，「主幹線類似重點推介」，城巴不希望有很多路線，但班次疏落。他又指，已估算乘客數字和路線合併後能否負荷，相信主幹線可讓乘客用記咁多數字，「見車就上」又毋需轉車，從而吸引更多人乘搭城巴，達致雙贏。

設11 部分段收費回贈機

另外，城巴亦將以南區及中西區作為試點，在4及971號巴士線推行區域分段收費優惠計劃，乘客下車時除了可在車頭用八達通及電子支付方式領取回贈；城巴亦計劃在南區安裝8部、中西區安裝3部分段收費回贈機，讓乘客於指定中途分站下車後，在站內的回贈機拍卡便可獲相應優惠。