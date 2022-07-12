城巴新巴專營權明年七一合併 承諾兩年內不裁減前線巴士車長

【16:20更新】運輸及物流局指，兩巴母企匯達交通已承諾，合併後兩年內不會裁減前線巴士車長，以及由新巴轉至城巴的傭員，待遇條件不會較現有差。票價方面，兩巴現有的車費等級表將會合併，運輸及物流局強調，各現有路線實際車費將維持不變。惟城巴以財務狀況嚴重為由，暫未能提供新票價優惠措施。

局方表示，新巴城巴在兩個不同的專營權下，難以推動重組巴士服務工作。兩巴合併可為巴士路線的規劃和營運帶來協同效應，有利於提高港島巴士網絡營運效率，如提升巴士車隊、人員調配、巴士車廠使用情況，以及整體運作，可提高行政和維修效率兼減省成本，提升財務可持續性。當局指城巴將會在今年第三季展開改善工作，預期在2024年年底前完成。另外，兩巴合併生效後大約兩年內，新巴巴士車身將改為城巴式樣。

匯達交通：會與政府商討如何重組路線

匯達交通主席張堃表示，會整合現有路線及開設新路線，並會發展屯門及北區等新發展區的業務，亦會入標競投安達臣的路線。被問到在合併後財政可得到多大程度的改善，以及是否可做到自負盈虧時，營運總裁李卓豪表示，合併對財務有幫助，但指只是一部分，又指在通關後，相信口岸服務等方面的收入亦會有幫助。他又指，會與政府商討如何重組路線，並指鐵路一直發展，會審視香港整個巴士網絡。

另外，公司承諾不裁減前線巴士車長。被問到能否同樣承諾不裁減後勤職員時，李卓豪則指，公司面臨車長短缺情況，因此無計劃裁減前線車長，又指在過去2年已重整後勤架構，當時已有職員離開，但相關工作已完結，現時亦無計劃裁減後勤職員。他指，會招募更多後勤職員，包括技工等，希望能繼續發展公司業務。