城巴新巴專營權明年七一合併 承諾兩年內不裁減前線巴士車長

【16:20更新】運輸及物流局指，兩巴母企匯達交通已承諾，合併後兩年內不會裁減前線巴士車長，以及由新巴轉至城巴的傭員，待遇條件不會較現有差。票價方面，兩巴現有的車費等級表將會合併，運輸及物流局強調，各現有路線實際車費將維持不變。惟城巴以財務狀況嚴重為由，暫未能提供新票價優惠措施。
局方表示，新巴城巴在兩個不同的專營權下，難以推動重組巴士服務工作。兩巴合併可為巴士路線的規劃和營運帶來協同效應，有利於提高港島巴士網絡營運效率，如提升巴士車隊、人員調配、巴士車廠使用情況，以及整體運作，可提高行政和維修效率兼減省成本，提升財務可持續性。當局指城巴將會在今年第三季展開改善工作，預期在2024年年底前完成。另外，兩巴合併生效後大約兩年內，新巴巴士車身將改為城巴式樣。
匯達交通：會與政府商討如何重組路線
匯達交通主席張堃表示，會整合現有路線及開設新路線，並會發展屯門及北區等新發展區的業務，亦會入標競投安達臣的路線。被問到在合併後財政可得到多大程度的改善，以及是否可做到自負盈虧時，營運總裁李卓豪表示，合併對財務有幫助，但指只是一部分，又指在通關後，相信口岸服務等方面的收入亦會有幫助。他又指，會與政府商討如何重組路線，並指鐵路一直發展，會審視香港整個巴士網絡。
另外，公司承諾不裁減前線巴士車長。被問到能否同樣承諾不裁減後勤職員時，李卓豪則指，公司面臨車長短缺情況，因此無計劃裁減前線車長，又指在過去2年已重整後勤架構，當時已有職員離開，但相關工作已完結，現時亦無計劃裁減後勤職員。他指，會招募更多後勤職員，包括技工等，希望能繼續發展公司業務。
【13:00更新】行政長官會同行政會議今日(12日)決定批出3個新巴士專營權，包括分別向龍運巴士有限公司(龍運)、城巴有限公司(機場及北大嶼山巴士網絡專營權)(專營權二)批予為期10年的新專營權，以及批准新巴城巴合併。
此外，現有城巴有限公司(香港島及過海巴士網絡專營權)(專營權一)的屆滿日期由2026年6月1日修訂為2023年7月1日，即與新巴現有專營權的屆滿日期相同；以及向城巴有限公司批予為期10年的新專營權，涵蓋現有城巴(專營權一)及新巴專營權的兩個巴士網絡。新專營權名為「城巴有限公司(市區及新界巴士網絡專營權)」，會在現有相關的兩個專營權於2023年7月1日屆滿當天開始生效，有效期至2033年7月1日。
新巴士專營權詳情
- 龍運專營權：2023年5月1日至2033年5月1日
- 城巴專營權一：2023年7月1日屆滿
- 城巴專營權二：2023年5月1日至2033年5月1日
- 城巴市區及新界巴士網絡專營權：2023年7月1日至2033年7月1日
合併專營權助優化重組港島專營巴士網絡
政府發言人表示，透過今次新專營權的安排，政府合併現有兩個服務範圍大多重疊的專營權，有助於持續優化及重組香港島的專營巴士網絡，讓巴士公司能夠更靈活地調配資源，加強現有服務或開辦新服務，以及提供更完善且與時並進的公共交通配套設施，令乘客受惠。合併專營權後，相關的服務重組方案會透過每年的巴士路線計劃逐步實施。在合併計劃下，所有現有路線的車費將維持不變。此外，城巴有限公司(市區及新界巴士網絡專營權)將會致力提升巴士服務的可靠性和進一步改善脫班情況。
交諮會主席歡迎批出3個新專營權
交諮會主席張仁良表示，歡迎行政會議批出3個為期10年的新巴士專營權，他說本港市民出行每日約有九成使用公共交通服務，當中有超過300多萬人次乘搭專營巴士，確保專營巴士公司持續為市民提供安全和有效率的服務非常重要。交諮會成員已考慮並贊同合併現行兩個巴士專營權的建議，亦支持有關安排，期望合併計劃能改善香港島的公共巴士服務，長遠達至更具效率的巴士網絡，提供更切合乘客需要的交通服務。合併計劃亦有利於巴士公司整合和運用資源，以維持專營巴士服務的財務可持續性。
九巴歡迎專營權合併冀改善道路擠塞
九巴歡迎政府批准另外兩間巴士公司專營權合併事宜，期望相關做法可以理順巴士路線，改善香港道路擠塞。九巴又指，龍運方面，面對油價高企、邊境口岸尚未開通等情況下，未來經營充滿挑戰。龍運欣喜取得新經營權，在未來十年繼續為市民帶來優質服務。九巴會將屯馬綫及沙中綫開通後騰出的巴士資源投放至新發展區內新落成的公屋、資助房屋甚至過渡性房屋，配合政府提出的「公屋提前上樓計劃」，亦樂意提早於居民入伙前已提供服務，例如屯門第54區的67A線，為希望事先視察環境的住戶及裝修工友等提供巴士服務。