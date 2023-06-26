城巴新巴7月合併 新巴車隊周五尾程 盡除車廂內標記

城巴新巴7月合併，近日新巴車隊已全數更新行車證，車身及車廂亦正陸續換上城巴標記。未來一周新巴車廂內仍會保留新巴標記讓市民識別，在周五(30日)完成最後一程車回廠後，便會移除車廂內及貼在玻璃窗的新巴標記。「城巴新裝」投票活動踏入第二階段內部投票，結果於7月1日公布，日後將以全新塗裝示人，預計2025年中會完成整個車隊「改裝」工程。 文、圖︰鄭惠文

城巴高級企業傳訊及市務經理曾安廸表示，過住受專營權所限，雖然新巴城巴各自有約700輛車，但未能發揮1,400輛車最大效益。透過合併則可幫助前線更有能力應付突發情況，有利為市民提供更好服務，而在派更或調配方面亦更具能力和彈性；舉例「喺巴士總站新巴嘅車壞咗，但空置嘅城巴車唔可以幫手，一定要調新巴嘅車嚟，需要時間同抽調資源，合併後遇上咁嘅情況就可以即時用空置嗰架嘅車。」他認為合併可提高公司競爭力，包括與其他交通工具競爭；而合併亦可令班次與服務更穩定，有利乘客出行。

