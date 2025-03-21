城巴新站牌被批似驗眼 失明人協進會：不便視障者 曾反映未獲回應

城巴為各區巴士站牌換上新設計，惟有乘客及網民均反映新站牌的路綫號碼比舊版縮細及出現「撞色」問題，難從遠方觀看，亦加了「月台」字眼更加混淆，批評設計倒退。(《am730》記者攝)

城巴去年起為各區巴士路線號碼牌換上新設計，惟有乘客及網民均反映新站牌的路綫號碼比舊版縮細及出現「撞色」問題，難從遠方觀看，批評設計倒退「睇到似驗眼咁辛苦」，近日社交平台Threads有網民發起投票，結果93%均屬意舊款站牌，只有7%支持新站牌。惟帖文引起城巴Threads官方帳號「小編」現身，留言回應「每個人考慮嘅點唔同啦！由設計到審批，到最後出來嘅結果，肯定經過多層考慮，一個設計亦不可能滿足曬所有人。咁既然改變唔到，與其執著好定唔好，不如慢慢適應新嘅事物囉！」

香港失明人協進會今日向城巴發公開信，指巴士是不少視障人士的主要交通工具，去年城巴更新巴士路線號碼牌的設計後，該會接獲不少視障會員反映，指新設計對低視能人士做成不便，過去亦曾經向城巴反映有關問題，卻未有任何積極回應，對此感到不解。近日有報道指不少乘客批評城巴站牌設計效果新不如舊，可見現時不僅視障乘客，就連一般乘客均對新巴士站牌設計表達不滿，認為城巴有必要正視問題並作出具體跟進，故發出公開信要求城巴盡快與該會進行溝通，並在可行情況下作出改善，以保障視障人士獲得巴士牌上資訊之權利。

城巴稱對各項建議持開放態度

城巴回覆《am730》查詢時表示，隨著專營權順利合併，去年起陸續更新各項顧客資訊設備，為所有乘車人士提供更清晰、簡潔及資訊性的路線資料，同時針對路線方向等多項關鍵資訊作出整合與優化，並保持鮮明品牌形象。城巴強調一直充分聆聽及重視社會不同持分者的關注，並對各項建議持開放態度，未來將繼續與各傷健團體保持緊密聯繫，聆聽各方意見及積極回應其關切。

城巴指出，過往一直積極與各傷健團體緊密合作，包括聯手提供車長培訓，更於去年與心光恩望學校打造全港首個「無障礙教室」以實踐傷健自主出行，亦致力為所有顧客提供傷健共融的乘車環境，不僅率先為新購置巴士設置雙輪椅停泊位，更於去年推出專為傷健人士需要而度身訂造的應用程式「城巴易」，反映持續傾聽及回應傷健顧客所想的決心。其中，「城巴易」應用程式結合科技應用，讓傷健人士在候車、乘車期間，能夠在傳統巴士顧客資訊以外，享受更佳的出行體驗。