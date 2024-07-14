城巴氫巴首航隧道路線　巴士迷自製標語仿製路線顯示歡迎 (多圖)

全港首輛氫能巴士首航過海隧道路線，為政府放寬氫能車使用行車隧道後首次。氫巴今日下午1時半從華富(中)巴士總站開出，行駛途經香港仔隧道、海底隧道和獅子山隧道的170號線，不少巴士迷在開車前已慕名到華富(中)總站排隊等候，希望成為隧道線首航班次的座上客。 ▼巴士迷興奮等候首航隧道路線▼

謝展寰廖振新等官員試搭過西隧 城巴在巴士開出前在總站架起圍欄，供等候氫巴的乘客輪候，有巴士迷攜帶LED顯示屏展示歡迎字句和模仿巴士路線顯示，亦有人手繪氫巴車頭並寫上一段文字。在氫巴到場後，一眾巴士迷舉起城巴提供的膠牌合照，同時包圍城巴董事總經理李卓豪傾談和合照；乘搭首航隧道線班次的乘客均獲發紀念品。

在氫能巴士正式載客過隧道前，城巴在西區海底隧道舉行相關儀式，用氫巴接載環境及生態局局長謝展寰、副局長黃淑嫻、運輸及物流局副局長廖振新等官員，以及劉國勳、陳紹雄等立法會議員過海。 李卓豪：城巴將不再買柴油巴士 李卓豪表示，城巴未來將不會再購入柴油巴士，並將以氫能巴士「一換一」取代，目標2045年前全線車隊換成電動巴士或氫能巴士。氫能巴士抵達沙田後，下午3時40分會從沙田站開出往華富(中)，而該車之前受制於不能過隧道，主要行走九龍市區路線。